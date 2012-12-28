18-летний студент из Пензы обманул 37-летнего липчанина на 140 000 рублей

Он продал ему нерабочую видеокарту.

Липецкие полицейские вычислили интернет-мошенника. Ещё в ноябре 2024 года 37-летний липчанин наткнулся на объявление о продаже видеокарты, связался с продавцом по видеосвязи и перевел за товар 140 тысяч рублей. Но при получении посылки в пункте выдачи липчанин обнаружил видеокарту ненадлежащего качества и другой фирмы.«По заявлению мужчины полицейские установили личность недобросовестного продавца. Им оказался 18-летний житель Пензы. Он разместил на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже видеокарты. Но к объявлению добавил фото и видео новой, качественной компьютерной детали, приобретенной им в магазине бытовой техники за 230 тысяч рублей. А липчанину выслал нерабочую видеокарту, которую он специально приобрёл для подмены, а исправную сдал обратно в магазин, вернув свои деньги», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Подозреваемый вернул деньги. Тем не менее, действия пензенца квалифицированы по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и ему грозит до пяти лет лишения свободы.