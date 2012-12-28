На улице Московской массовое ДТП — столкнулись «Форд» с неисправными тормозами и еще пять автомобилей
Происшествия
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56 минут назад
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18-летний студент из Пензы обманул 37-летнего липчанина на 140 000 рублей
Он продал ему нерабочую видеокарту.
«По заявлению мужчины полицейские установили личность недобросовестного продавца. Им оказался 18-летний житель Пензы. Он разместил на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже видеокарты. Но к объявлению добавил фото и видео новой, качественной компьютерной детали, приобретенной им в магазине бытовой техники за 230 тысяч рублей. А липчанину выслал нерабочую видеокарту, которую он специально приобрёл для подмены, а исправную сдал обратно в магазин, вернув свои деньги», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Подозреваемый вернул деньги. Тем не менее, действия пензенца квалифицированы по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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