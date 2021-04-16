Липчанки встречают извращенца на Петровском спуске

Полиция проведет проверку.

Пешеходы, и в особенности представительницы прекрасного пола, с наступлением тепла стали встречать на Петровском спуске сексуально озабоченного мужчину. Тот встречает девушек с «шашкой наголо», поджидая их в кустах со стороны санатория. Своими впечатлениями от увиденного липчанки делятся в соцсетях.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, полиция проведет проверку по данному факту. Всех, кто заметит мужчину, просят обращаться с заявлением в полицию.