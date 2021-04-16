Происшествия

сегодня, 13:15

Липчанки встречают извращенца на Петровском спуске

23 2684
#извращенец
3
Липчанки встречают извращенца на Петровском спуске

Полиция проведет проверку.

Пешеходы, и в особенности представительницы прекрасного пола, с наступлением тепла стали встречать на Петровском спуске сексуально озабоченного мужчину. Тот встречает девушек с «шашкой наголо», поджидая их в кустах со стороны санатория. Своими впечатлениями от увиденного липчанки делятся в соцсетях.

спуск.jpg

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, полиция проведет проверку по данному факту. Всех, кто заметит мужчину, просят обращаться с заявлением в полицию.
23 2684
#извращенец
3

Комментарии (23)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Нонка

52 секунды назад
Ну вот -не схватили ,не вычислили -сплетня хвостатая
ответить

липецк

11 минут назад
зачем туалеты ...гаражи надо ставить ...все туда привыкли ходить ...
ответить

Ухх

13 минут назад
Он там видео TikTok снимает))
ответить

Гостья

15 минут назад
Скоро все в кустики по нужде пойдем. Где общественные туалеты? В кафе не всех пустят да и ближайшие могут не работать. Проблема есть. А где решение?
ответить

48

15 минут назад
Зачем курсанули где он лазит? Теперь прекрасный пол там так и будет тусоваться!
ответить

да

18 минут назад
надо было остановится и сделать ему приятно и мир улыбнулся бы
ответить

Рукоблуд

19 минут назад
Весна! Нормально!
ответить

Гость

24 минуты назад
Всё заросло. И это в центре города. Субботник надо организовать работникам обладминистрации, они там рядом, пусть это будет их подшефная территория. Жители вам будут благодарны!
ответить

да

25 минут назад
зря написали, у нас сейчас все тетки побежали с работы туда
ответить

Гав гав

26 минут назад
Не дают спокойно отлить в кустах озабоченные собачницы
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липчанина, устроившего наркоплантацию из квартиры на улице Циолковского, ждёт суд
#наркотики
2
Липчанина, устроившего наркоплантацию из квартиры на улице Циолковского, ждёт суд

45 минут назад

Происшествия
Жители многоэтажки по улице Титова задыхаются от трупного запаха
#ЖКХ
10
Жители многоэтажки по улице Титова задыхаются от трупного запаха

сегодня, 13:02

Происшествия
Ставили на колени и стучали дубинкой по голове: в Липецке осудили полицейских-вымогателей
#вымогательство
11
Ставили на колени и стучали дубинкой по голове: в Липецке осудили полицейских-вымогателей

сегодня, 12:59

Происшествия
37-летнего работника сельсовета будут судить за кражу ограждения с трассы «Дон»
#кража
2
37-летнего работника сельсовета будут судить за кражу ограждения с трассы «Дон»

сегодня, 12:17

Происшествия
Задержан подозреваемый в изнасиловании 15-летней школьницы: главная улика - запись, сделанная подруг...
#изнасилование
23
Задержан подозреваемый в изнасиловании 15-летней школьницы: главная улика - запись, сделанная подруг...

сегодня, 11:39

Происшествия
Скрывшийся от следствия водитель уже был приговорен за пьяную езду
#ДТП
Скрывшийся от следствия водитель уже был приговорен за пьяную езду

сегодня, 10:53

Происшествия