Происшествия
сегодня, 13:15
Липчанки встречают извращенца на Петровском спуске
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Полиция проведет проверку.
Пешеходы, и в особенности представительницы прекрасного пола, с наступлением тепла стали встречать на Петровском спуске сексуально озабоченного мужчину. Тот встречает девушек с «шашкой наголо», поджидая их в кустах со стороны санатория. Своими впечатлениями от увиденного липчанки делятся в соцсетях.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, полиция проведет проверку по данному факту. Всех, кто заметит мужчину, просят обращаться с заявлением в полицию.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, полиция проведет проверку по данному факту. Всех, кто заметит мужчину, просят обращаться с заявлением в полицию.
23 2684
Комментарии (23)
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Нонка
липецк
Ухх
Гостья
48
да
Рукоблуд
Гость
да
Гав гав