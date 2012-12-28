На улице Московской массовое ДТП — столкнулись «Форд» с неисправными тормозами и еще пять автомобилей
Происшествия
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39 минут назад
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41-летнего липчанина обвиняют в смертельном избиении 54-летней знакомой
Женщина что-то сломала в его квартире.
Этот конфликт произошёл три месяца назад — 19 января. По версии следствия, пьяный мужчина в своей квартире по улице Звёздной в Липецке поссорился с 54-летней знакомой — они с женщиной вместе выпивали и гостья что-то сломала в его квартире.
В результате разгневанный мужчина нанес ей не менее 16 ударов руками и ногами по голове, туловищу, рукам и ногам. От полученных травм она умерла на месте происшествия.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия 41-летнего мужчины квалифицированы по части четвёртой статьи 111 УК РФ
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В ходе следствия он признал вину и раскаялся. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
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