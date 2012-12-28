41-летнего липчанина обвиняют в смертельном избиении 54-летней знакомой

Женщина что-то сломала в его квартире.

Прокуратура Советского района Липецка передала в суд уголовное дело ранее не судимого, не работающего 41-летнего липчанина, обвиняемого в смертельном избиении 54-летней знакомой.Этот конфликт произошёл три месяца назад — 19 января. По версии следствия, пьяный мужчина в своей квартире по улице Звёздной в Липецке поссорился с 54-летней знакомой — они с женщиной вместе выпивали и гостья что-то сломала в его квартире.В результате разгневанный мужчина нанес ей не менее 16 ударов руками и ногами по голове, туловищу, рукам и ногам. От полученных травм она умерла на месте происшествия.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия 41-летнего мужчины квалифицированы по части четвёртой статьи 111 УК РФ«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В ходе следствия он признал вину и раскаялся. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.