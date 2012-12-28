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39 минут назад
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41-летнего липчанина обвиняют в смертельном избиении 54-летней знакомой

Женщина что-то сломала в его квартире.

Прокуратура Советского района Липецка передала в суд уголовное дело ранее не судимого, не работающего 41-летнего липчанина, обвиняемого в смертельном избиении 54-летней знакомой.

Этот конфликт произошёл три месяца назад — 19 января. По версии следствия, пьяный мужчина в своей квартире по улице Звёздной в Липецке поссорился с 54-летней знакомой — они с женщиной вместе выпивали и гостья что-то сломала в его квартире.

В результате разгневанный мужчина нанес ей не менее 16 ударов руками и ногами по голове, туловищу, рукам и ногам. От полученных травм она умерла на месте происшествия.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия 41-летнего мужчины квалифицированы по части четвёртой статьи 111 УК РФ
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В ходе следствия он признал вину и раскаялся. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
конфликт
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Не пили
16 минут назад
Бы,ничего плохого не случилось бы.Все она аппетитная водочка мозгом руководит
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Гостья
18 минут назад
Вечная память, соболезнования родным и близким.
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Жаль
19 минут назад
Жаль, что хороших новостей в Липецке нет. Избили, убили, украли, обманули, свет - воду отключили, машины сожгли, что-то сломали, под машины попали, столкнулись, столбы снесли. Из плюсов - деньги освоили, чудо-остров построили, поликлинику на Советской открыли и Лечебный универмаг скоро будет врачей выпускать.
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