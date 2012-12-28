На проспекте Победы «Опель» сбил подростка

17-летнего мальчика повезли в областную детскую больницу.





















По словам водителя «Опеля», он проезжал пешеходный переход на мигающий зелёный, а подросток начал переходить дорогу на красный. Но окончательно причины и обстоятельства ДТП установит полиция. По словам водителя «Опеля», он проезжал пешеходный переход на мигающий зелёный, а подросток начал переходить дорогу на красный. Но окончательно причины и обстоятельства ДТП установит полиция.

Сегодня вечером на проспекте Победы в районе остановки «Юных Натуралистов» автомобиль «Опель» под управлением 30-летнего водителя сбил подростка 2008 года рождения.Сейчас парня осматривают медики. Предварительно, у него травма ноги и ушибы. 17-летнего подростка направили в областную детскую больницу.