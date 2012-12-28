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Происшествия
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51 минуту назад
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На проспекте Победы «Опель» сбил подростка
17-летнего мальчика повезли в областную детскую больницу.
Сейчас парня осматривают медики. Предварительно, у него травма ноги и ушибы. 17-летнего подростка направили в областную детскую больницу.
По словам водителя «Опеля», он проезжал пешеходный переход на мигающий зелёный, а подросток начал переходить дорогу на красный. Но окончательно причины и обстоятельства ДТП установит полиция.
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