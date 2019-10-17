На Городище заметили извращенца

Любитель публичного самоудовлетворения попал на видео.

В социальных сетях появилось видео, снятое на территории общественного пространства Городище. Там днем во вторник, 15 октября, заметили извращенца. Мужчина занимался самоудовлетворением рядом с детской площадкой. Его заметили две женщины, они сняли извращенца на видео и спугнули мужчину.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, обращений по данному факту в отделы полиции не поступало. Вместе с этим полицейские инициировали собственную проверку.