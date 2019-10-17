Происшествия

сегодня, 10:37

На Городище заметили извращенца

69 3818
#извращенец #дети
2

Любитель публичного самоудовлетворения попал на видео.

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В социальных сетях появилось видео, снятое на территории общественного пространства Городище. Там днем во вторник, 15 октября, заметили извращенца. Мужчина занимался самоудовлетворением рядом с детской площадкой. Его заметили две женщины, они сняли извращенца на видео и спугнули мужчину.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, обращений по данному факту в отделы полиции не поступало. Вместе с этим полицейские инициировали собственную проверку.
69 3818
#извращенец #дети
2

Комментарии (69)

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Сексолог

1 минуту назад
Это разные вещи, ничего он не хочет демонстрировать, просто в туалете над унитазом у него не встает, а на улице все о.к. Вздрочнул под деревом и доволен. Такой человек обществу не опасен вообще, он даже девочек може в школу провожать.
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для

2 минуты назад
Mikl, ты в своём уме?! Индию в пример приводить, где нужду справлют прилюдно.
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Литрович

2 минуты назад
На Елецком, видно охотники спугнули
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На Елецком

3 минуты назад
тропу наверно осветили, вот бедолага с Елецкого в город пришёл. Если осветили, то надо фонарики побить, пусть на своём Елецком сидит
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Эх,

5 минут назад
Mikl, сто процентов вернулся с ГОА.
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Дулин и Пихалыч

5 минут назад
да, в Липецке много онанистов, маньяком и извращенцев.
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Мдаа

7 минут назад
,,тут женщины и дети,, и мат в три этажа. Где логика?
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Mikl

7 минут назад
Липецк город металлургов, отсутствие интеллигенции и приводит к таким сообщениям. Интеллигент отвернулся бы и промолчал. Ведь неизвестно кто этот человек? В Индии считается нормальным и пописать и покакать прямо на оживленной улице и возможно это человек вернулся из Индии и справлял нужду как принято у индийцев. отсутствие толерантности липчан видно и на дорогах, когда водитель авто неумышленно нарушает правила ПДД и не уступает дорогу другому, так вот чтоб доказать нарушителю его неправду другой водитель разбивает свою машину об другую, лишь бы только доказать, что он прав.
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Ссыкуну

7 минут назад
ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ, ссы в своем туалете, а не у всех на виду и никто тебя публично не унизит.
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Это разные вещи

8 минут назад
Онон, Наука дает вполне четкое определение тому, что такое эксгибиционизм. По мнению ученых и сексологов, так называется патология сексуального характера, при которой человек демонстрирует свои гениталии в публичных и общественных местах, получая при этом моральное и физическое удовлетворение. Как правило, индивид не планирует устанавливать непосредственно сам сексуальный контакт. Физическое удовлетворение достигается за счет того, что после демонстрации половых органов эксгибиционист может незамедлительно начать мастурбировать и в результате довести себя до эрекции.
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