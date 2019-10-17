Происшествия
сегодня, 10:37
На Городище заметили извращенца
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Любитель публичного самоудовлетворения попал на видео.
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В социальных сетях появилось видео, снятое на территории общественного пространства Городище. Там днем во вторник, 15 октября, заметили извращенца. Мужчина занимался самоудовлетворением рядом с детской площадкой. Его заметили две женщины, они сняли извращенца на видео и спугнули мужчину.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, обращений по данному факту в отделы полиции не поступало. Вместе с этим полицейские инициировали собственную проверку.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, обращений по данному факту в отделы полиции не поступало. Вместе с этим полицейские инициировали собственную проверку.
69 3818
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