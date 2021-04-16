Общество

33 минуты назад

Для обустройства фонтана у «Звездного» снесли старые деревья и собираются пересадить молодые туи

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#деревья #«Звездный»

В мэрии обещают, что высадят новые.

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Читатели GOROD48 с тревогой сообщили о том, что возле Дворца спорта «Звездный» вырубили деревья. Сейчас проводится  реконструкция площади. Ожидается, что благоустройство завершится осенью этого года.

Сейчас у Дворца спорта как раз начали обустраивать чашу нового фонтана. Эта работа ведется на спонсорские деньги. Еще одна фирма, которая выиграла торги по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» демонтировала пешеходное покрытие у спорткомлекса. Рабочие убрали старые деревья, которые находились в аварийном или предаварийном состоянии и выкопали молодые туи.

В мэрии сообщили, что туи пересадят в другую зону, рядом с будущей детской площадкой. А у «Звездного» обещают высадить новые деревья, возрастом около пяти лет, за демонтаж зеленых насаждений подрядчик выплатит компенсацию. Эти средства пойдут на озеленение Липецка.

Кроме того, в городском департаменте градостроительства и архитектуры подготовили проектно-сметную документацию по благоустройству фасада спорткомплекса. Сейчас она проходит экспертизу, после чего объявят торги на выполнение ремонта фасада.
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#деревья #«Звездный»

Комментарии (3)

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7 минут назад
снесите все там вместе со звездным и сделайте стоянку
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Доярка с хацапетовки

20 минут назад
Не примутся, рука тяжёлая, не от души!
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Это

24 минуты назад
Какие же деньги выплатит подрядчик, что на них можно озеленить город?
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