Общество
33 минуты назад
Для обустройства фонтана у «Звездного» снесли старые деревья и собираются пересадить молодые туи
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В мэрии обещают, что высадят новые.
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Читатели GOROD48 с тревогой сообщили о том, что возле Дворца спорта «Звездный» вырубили деревья. Сейчас проводится реконструкция площади. Ожидается, что благоустройство завершится осенью этого года.
Сейчас у Дворца спорта как раз начали обустраивать чашу нового фонтана. Эта работа ведется на спонсорские деньги. Еще одна фирма, которая выиграла торги по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» демонтировала пешеходное покрытие у спорткомлекса. Рабочие убрали старые деревья, которые находились в аварийном или предаварийном состоянии и выкопали молодые туи.
В мэрии сообщили, что туи пересадят в другую зону, рядом с будущей детской площадкой. А у «Звездного» обещают высадить новые деревья, возрастом около пяти лет, за демонтаж зеленых насаждений подрядчик выплатит компенсацию. Эти средства пойдут на озеленение Липецка.
Кроме того, в городском департаменте градостроительства и архитектуры подготовили проектно-сметную документацию по благоустройству фасада спорткомплекса. Сейчас она проходит экспертизу, после чего объявят торги на выполнение ремонта фасада.
Сейчас у Дворца спорта как раз начали обустраивать чашу нового фонтана. Эта работа ведется на спонсорские деньги. Еще одна фирма, которая выиграла торги по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» демонтировала пешеходное покрытие у спорткомлекса. Рабочие убрали старые деревья, которые находились в аварийном или предаварийном состоянии и выкопали молодые туи.
В мэрии сообщили, что туи пересадят в другую зону, рядом с будущей детской площадкой. А у «Звездного» обещают высадить новые деревья, возрастом около пяти лет, за демонтаж зеленых насаждений подрядчик выплатит компенсацию. Эти средства пойдут на озеленение Липецка.
Кроме того, в городском департаменте градостроительства и архитектуры подготовили проектно-сметную документацию по благоустройству фасада спорткомплекса. Сейчас она проходит экспертизу, после чего объявят торги на выполнение ремонта фасада.
3 419
.
Доярка с хацапетовки
Это