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сегодня, 14:27

Многодетную мать осудили за смерть четвёртого ребёнка

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#дети #роды
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Многодетную мать осудили за смерть четвёртого ребёнка

Женщина родила в тайне от всех.

Задонский районный суд вынес приговор 33-летней жительнице Хлевенского района. За причинение смерти по неосторожности своему же ребёнку по части 1 статьи 109 УК РФ женщине назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % из заработка в доход государства.

Эта жуткая история произошла в одном из сёл Хлевенского района 12 марта прошлого года. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в августе 2019 года молодая женщина, у которой уже было трое детей, обнаружила, что снова беременна, но на учёт у гинеколога становиться не стала и о своей беременности никому не говорила.

О беременности женщина сообщила отцу ребёнка, но тот посоветовал сделать аборт. Женщина аборт делать не хотела, но решила сразу после родов отказаться от ребёнка.

12 марта у неё начались роды. Она сильно испугалась: во-первых, потому что боялась рожать дома, во-вторых, из-за того, что все узнают, что у неё родился четвёртый ребёнок. Тогда она закрылась в одной из комнат квартиры от своих троих маленьких детей, там на кровати родила живую девочку весом 5058 граммов и ростом 57 сантиметров и самостоятельно перерезала ножницами пуповину.

Сразу после родов ребёнок похрипывал, поэтому женщина решила, что он задышал. Но необходимых манипуляций: взять на руки, похлопать ребёнка, чтобы тот закричал, заплакал и начал дышать, она не провела. Она только прикрыла его одеялом и на 10-15 минут оставила ребёнка без присмотра, решив полежать и отдохнуть после самостоятельных родов. А когда вернулась к малышу, то обнаружила, что ребёнок не дышит. Женщина положила тело новорожденной девочки под кровать. Позже медики диагностировали, что ребёнок умер после родов от асфиксии — при вдыхании захлебнулась околоплодными водами.

Многодетная мать решила на следующий день отнести тело своего четвертого ребёнка на кладбище и похоронить в могиле своих родственников. Но тем же вечером женщине стало плохо, и её госпитализировали в Хлевенскую ЦРБ с кровотечением. Там, несмотря на то, что у неё нашли кусок пуповины, она сначала отрицала, что родила ребёнка, а потом всё же всё рассказала.
6 2271
#дети #роды
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Комментарии (6)

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Наталья

33 минуты назад
Господи, ну что у них в башке, опилки?
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*

42 минуты назад
печаль, какой муж. Или вы ясновидящая, между строк читать можете?
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печаль

52 минуты назад
Ужасная история,в России дети никому не нужны,даже родителям...Муж послал делать аборт,а мамаша убила девочку с таким хорошим весом-5 кг....А в это время сотни бездетных пар не могут иметь детей....По моему,лучше она отдала бы этого ребёнка чужим людям,пусть воспитывался в семье.....
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911

59 минут назад
Ау, защитники многодетных! Вопите о их благородстве! О необходимости им помогать!
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Не гость

сегодня, 14:59
Ужас
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Мать

сегодня, 14:45
Слов нет просто
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