Общество
50 минут назад
На площади возле областного Центра культуры начался второй этап благоустройства
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Организация, которая выиграла торги на благоустройство площади перед Областным центром культуры, народного творчества и кино, приступила к работе. Сейчас рабочие меняют бордюры, затем начнется укладка нового покрытия площади.
- Это второй этап благоустройства площади в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2020-м у ОЦКНТ заменили покрытие на участке от клумбы у супермаркета «Магнит» до памятного знака Владимиру Маркову, установили деревянные скамейки и урны. В этом году на площади установят малые архитектурные формы – они будут выполнены в едином стиле с уже существующими. Также подрядная организация преобразит одну из клумб рядом с ОЦКНТ – ее выполнят в мраморной крошке и дополнят озеленением – высадят туи, лаванду, барбарис, лиатрис и другие растения, - сообщает пресс-служба мэрии.
В 2022 году планируется обновление пешеходных дорожек и освещения в сквере имени Маркова, расположенного за ОЦНКТ. Однако благоустройство возможно если липчане проголосуют за него на единой онлайн-платформе для голосования.
Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая. Всего на единой онлайн-платформе Липецкую область представит более 50 общественных территорий.
Фото пресс-службы администрации Липецка.
- Это второй этап благоустройства площади в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2020-м у ОЦКНТ заменили покрытие на участке от клумбы у супермаркета «Магнит» до памятного знака Владимиру Маркову, установили деревянные скамейки и урны. В этом году на площади установят малые архитектурные формы – они будут выполнены в едином стиле с уже существующими. Также подрядная организация преобразит одну из клумб рядом с ОЦКНТ – ее выполнят в мраморной крошке и дополнят озеленением – высадят туи, лаванду, барбарис, лиатрис и другие растения, - сообщает пресс-служба мэрии.
В 2022 году планируется обновление пешеходных дорожек и освещения в сквере имени Маркова, расположенного за ОЦНКТ. Однако благоустройство возможно если липчане проголосуют за него на единой онлайн-платформе для голосования.
Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая. Всего на единой онлайн-платформе Липецкую область представит более 50 общественных территорий.
Фото пресс-службы администрации Липецка.
3 305
Таксерка анжелика
Местный житель
Аня