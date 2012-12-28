Область горела на 85 гектарах

Сухая трава и мусор полыхали во всех районах и округах Липецкой области.



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16 апреля в Липецкой области возникло 29 палов сухой травы, общая площадь таких пожаров составила 85,385 гектара. Горел в области и мусор — пять раз на 151 квадратном метре. Такие цифры сегодня привело региональное управление МЧС.

Самый крупный пал возник в пригороде Липецка — трава в районе СНТ «Ромашка» горела на 75 гектарах, ее тушили 35 пожарных при помощи восьми единиц техники.

Горела трава в липецких СНТ «Монтажник», «Металлург -1» и «Мечта». Палы возникли в Добринском и Догоруковском районах, Добровском округе, Грязинском и Лебедянском районах, Липецком округе, Лев-Толстовском, Тербунском, Усманком, Хлевенском и Чаплыгинском районах. В Данкове, Долгоруково, Ельце и Красном.