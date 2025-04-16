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Общество
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«Мы не понимаем, почему чиновники хотят снести этот уникальный строительный объект»
Председатель Совета ветеранов Союза строителей Липецкой области Юрий Журавлев призвал мэра Липецка спасти кирпичный игровой городок в 20-м микрорайоне.
А чуть ранее заслуженный строитель России, председатель Совета ветеранов Союза строителей Липецкой области Юрий Журавлев отправил письмо мэру города Роману Ченцову с просьбой спасти уникальный объект от сноса, к чему сейчас готовится компания «Новостройка», нанятая городским управлением строительства.
«Никто из чиновников мэрии не интересовался историей создания этой крепости. Существуют ли подобные детские крепости в других городах России? — Нет. Мы не понимаем, почему чиновники хотят снести этот уникальный строительный объект! Не хочется думать, что ими движет ограниченность и невежество в сфере строительства и архитектуры», — пишет Юрий Журавлев.
Крепость была построена в 1986 году СМУ-4 ДСК. Юрий Журавлев пишет, что Николай Тюнькин, который тогда возглавлял эту организацию, крайне огорчен действиями чиновников, поскольку игровой городок «Крепость» он строил на века на радость детям и на гордость липчанам.
«Недавно в СМИ появилась информация, что судьбу данного объекта решила некая строительная экспертиза, которая признала аварийными кирпичную кладку и металлические элементы крепости. Общеизвестен факт, что некоторое время назад юридическое право на проведение экспертизы стало доступным лицам, не имеющим должного профессионального образования. Как частный пример — снос металлической горки в 16-м микрорайоне, который был приостановлен до проведения дополнительного экспертного обследования. Подчеркнем, что первую строительную экспертизу Крепости провели специалисты ООО «Геостройкадастр» в 2020 году. Они установили, что она находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Данную экспертизу оплатила парламентарий С. Бессонова из средств «депутатского миллиона». В феврале 2021 года депутаты горсовета провели выездное заседание в крепости и единогласно пришли к заключению, что кирпичная кладка крепости в хорошем состоянии. По их мнению, при незначительных финансовых затратах ее снова можно превратить в прекрасное место отдыха местных жителей», — говорится в письме заслуженного строителя России мэру.
из этого видеоролика компании «ТВК» следует, что «Крепость» однажды уже восстанавливали в начале 90-х после того, как ее «разобрали по кирпичику» жильцы ближайших многоэтажек
Юрий Журавлев считает плохой идеей замену «Крепости» асфальтированными площадками с лавочками и светильниками и просит Романа Ченцова приостановить исполнение муниципального контракта на снос сооружения, назначить новую экспертизу, разработать совместно с Союзом Строителей и Союзом архитекторов Липецкой области проектно-сметную документацию на реконструкцию объекта.
пожилые жительницы соседнего с «Крепостью» дома считают что этот объект нужно снести, что там тусуются только алкаши и наркоманы, но другие люди разделяют мнение Юрия Журавлева, в том числе и Почетный председатель правления липецкой организации Союза архитекторов России Сергей Сошников
Напомним, что в 2024 году по итогам голосования горожан на сайте 48.gorodsreda.ru вторым по популярности местом для благоустройства стала «Зона отдыха «Крепость» — за нее жители Липецка отдали 6 771 голос. Но мэрия проторговала странное благоустройство, предполагающее снос «Крепости».
Главный архитектор Липецка Маргарита Гришина рассказала GOROD48, что в будущем на месте снесенной «Крепости» мэрия предполагает возведение игрового городка. Возможно даже в виде крепости. Пока никакой концепции нет: наполнение зоны отдыха находится в стадии разработки. Проект будет реализован при наличии средств в бюджете. Возможно, в следующем году.
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