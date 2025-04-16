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сегодня, 12:36
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«Мы не понимаем, почему чиновники хотят снести этот уникальный строительный объект»

Председатель Совета ветеранов Союза строителей Липецкой области Юрий Журавлев призвал мэра Липецка спасти кирпичный игровой городок в 20-м микрорайоне.

Завтра на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета представители мэрии расскажут о реконструкции кирпичного детского игрового городка «Крепость» в 20-м микрорайоне.

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А чуть ранее заслуженный строитель России, председатель Совета ветеранов Союза строителей Липецкой области Юрий Журавлев отправил письмо мэру города Роману Ченцову с просьбой спасти уникальный объект от сноса, к чему сейчас готовится компания «Новостройка», нанятая городским управлением строительства.

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«Никто из чиновников мэрии не интересовался историей создания этой крепости. Существуют ли подобные детские крепости в других городах России? — Нет. Мы не понимаем, почему чиновники хотят снести этот уникальный строительный объект! Не хочется думать, что ими движет ограниченность и невежество в сфере строительства и архитектуры», — пишет Юрий Журавлев.

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Крепость была построена в 1986 году СМУ-4 ДСК. Юрий Журавлев пишет, что Николай Тюнькин, который тогда возглавлял эту организацию, крайне огорчен действиями чиновников, поскольку игровой городок «Крепость» он строил на века на радость детям и на гордость липчанам.

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«Недавно в СМИ появилась информация, что судьбу данного объекта решила некая строительная экспертиза, которая признала аварийными кирпичную кладку и металлические элементы крепости. Общеизвестен факт, что некоторое время назад юридическое право на проведение экспертизы стало доступным лицам, не имеющим должного профессионального образования. Как частный пример — снос металлической горки в 16-м микрорайоне, который был приостановлен до проведения дополнительного экспертного обследования. Подчеркнем, что первую строительную экспертизу Крепости провели специалисты ООО «Геостройкадастр» в 2020 году. Они установили, что она находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Данную экспертизу оплатила парламентарий С. Бессонова из средств «депутатского миллиона». В феврале 2021 года депутаты горсовета провели выездное заседание в крепости и единогласно пришли к заключению, что кирпичная кладка крепости в хорошем состоянии. По их мнению, при незначительных финансовых затратах ее снова можно превратить в прекрасное место отдыха местных жителей», — говорится в письме заслуженного строителя России мэру.


из этого видеоролика компании «ТВК» следует, что «Крепость» однажды уже восстанавливали в начале 90-х после того, как ее «разобрали по кирпичику» жильцы ближайших многоэтажек

Юрий Журавлев считает плохой идеей замену «Крепости» асфальтированными площадками с лавочками и светильниками и просит Романа Ченцова приостановить исполнение муниципального контракта на снос сооружения, назначить новую экспертизу, разработать совместно с Союзом Строителей и Союзом архитекторов Липецкой области проектно-сметную документацию на реконструкцию объекта.


пожилые жительницы соседнего с «Крепостью» дома считают что этот объект нужно снести, что там тусуются только алкаши и наркоманы, но другие люди разделяют мнение Юрия Журавлева, в том числе и Почетный председатель правления липецкой организации Союза архитекторов России Сергей Сошников

Напомним, что в 2024 году по итогам голосования горожан на сайте 48.gorodsreda.ru вторым по популярности местом для благоустройства стала «Зона отдыха «Крепость» — за нее жители Липецка отдали 6 771 голос. Но мэрия проторговала странное благоустройство, предполагающее снос «Крепости».

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Главный архитектор Липецка Маргарита Гришина рассказала GOROD48, что в будущем на месте снесенной «Крепости» мэрия предполагает возведение игрового городка. Возможно даже в виде крепости. Пока никакой концепции нет: наполнение зоны отдыха находится в стадии разработки. Проект будет реализован при наличии средств в бюджете. Возможно, в следующем году.

Крепость
благоустройство
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Комментарии (22)

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Как гость
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Сначала новые
Гость города.
6 минут назад
Историческую кирпичную хотят липчанам снести, а взамен надувную построить.
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Липчанин
12 минут назад
Построят барбершоп, или кофейню
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Гость
15 минут назад
Да места будет много.можно человеников натыкать если окно в окно.
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Гость
17 минут назад
Человейник хотят воткнуть и порадовать.
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думаю
20 минут назад
Нынешний мэр ничего хорошего не сделает с данным объектом
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Житель 20го
25 минут назад
ТВК опять соврали, никто Крепость не разбирал
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Гость
37 минут назад
Пусть лучше построят хороший водопровод и канализацию.А не занимаются пилёжкой бабла.
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Господа !
39 минут назад
Каким образом , Маргарита Гришина заняла должность Главный архитектор Липецка , это вообще кто ?
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САМЫЙ КОРОТКИЙ АНЕКДОТ
40 минут назад
Главный архитектор Липецка Маргарита Гришина
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Проверено
46 минут назад
Кому-то земелька приглянулась, хотят ещё один человейник построить...
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