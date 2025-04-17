На улице Московской массовое ДТП — столкнулись «Форд» с неисправными тормозами и еще пять автомобилей
Происшествия
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сегодня, 11:22
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Помимо трех автомобилей в Липецке горел автобус
Пожар вспыхнул на площади Мира — у автобуса загорелось колесо.
В числе серьезных вчерашних пожаров, как сообщает Главное управление МЧС РФ по Липецкой области, пожар на площади Мира, где полностью сгорел трансформатор. Возгорание жилого дома в селе Кудрявщино Данковского района — огонь уничтожил его внутреннюю отделку и вещи владельцев. Пожар в селе Красное, где горела веранда жилого дома, и в деревне Клементево Становлянского округа, где жилой дом сгорел полностью.
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