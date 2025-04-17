На улице Московской массовое ДТП — столкнулись «Форд» с неисправными тормозами и еще пять автомобилей
Происшествия
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50 минут назад
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На улице Московской массовое ДТП — столкнулись «Форд» с неисправными тормозами и еще пять автомобилей
Пострадавших нет. На Московской незначительная пробка.
По словам очевидцев, в аварии получили механические повреждения два «Ларгуса», «ВАЗ-2107», «ГАЗель», «Киа» и «Форд». У последнего, со слов водителей, отказали тормоза. По очереди он задел «семерку», проехал между «ГАЗелью» и «Ларгусами и остановился в «Киа».
Судя по присланным в редакцию фотографиям, из-за занятых двух из трёх полос наблюдается незначительное затруднение в движении на участке в сторону полиграфического комплекса.
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