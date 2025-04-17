На улице Московской массовое ДТП — столкнулись «Форд» с неисправными тормозами и еще пять автомобилей

Пострадавших нет. На Московской незначительная пробка.





Утром в Липецке на улице Московской в районе дома № 103 произошло массовое ДТП.По словам очевидцев, в аварии получили механические повреждения два «Ларгуса», «ВАЗ-2107», «ГАЗель», «Киа» и «Форд». У последнего, со слов водителей, отказали тормоза. По очереди он задел «семерку», проехал между «ГАЗелью» и «Ларгусами и остановился в «Киа».Судя по присланным в редакцию фотографиям, из-за занятых двух из трёх полос наблюдается незначительное затруднение в движении на участке в сторону полиграфического комплекса.