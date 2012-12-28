Во время избиения мужчина упал на припаркованную машину и её помял

Полиция проводит проверку.

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16 апреля в 01:21 у пятого подъезда дома №4/1 по улице Доватора произошла драка: один мужчина избил другого рядом с припаркованной машиной — в ней даже сработала сигнализация.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, владелец автомобиля, на который упал участник потасовки, обратился с заявлением в отдел полиции №3. Со слов собственника машины, повреждены крыло, капот и зеркало.Полиция проводит проверку по факту повреждения автомобиля. От самих участников драки никаких заявлений не поступало. Не было сообщений об избитом на улице Доватора и из больниц.