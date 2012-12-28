На улице Московской массовое ДТП — столкнулись «Форд» с неисправными тормозами и еще пять автомобилей
Происшествия
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сегодня, 11:24
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Во время избиения мужчина упал на припаркованную машину и её помял
Полиция проводит проверку.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, владелец автомобиля, на который упал участник потасовки, обратился с заявлением в отдел полиции №3. Со слов собственника машины, повреждены крыло, капот и зеркало.
Полиция проводит проверку по факту повреждения автомобиля. От самих участников драки никаких заявлений не поступало. Не было сообщений об избитом на улице Доватора и из больниц.
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