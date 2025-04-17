Хлопок в центре Липецка перепугал жителей улицы Интернациональной

Оказалась, на балконе 34-го дома взорвалась банка с забродившим вареньем.

Вчера днём на улице Интернациональной, 34 в Липецке прозвучал настолько громкий хлопок, что в доме зазвенели стекла.Перепугавшиеся жильцы 34-го дома тут же позвонили в экстренные службы. Но опасения их были напрасными -— в одной из квартир на балконе этого дома взорвалась банка с забродившим на весеннем солнце вареньем.В результате мини-взрыва пострадало остекление балкона.