На улице Московской массовое ДТП — столкнулись «Форд» с неисправными тормозами и еще пять автомобилей
Происшествия
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34 минуты назад
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Хлопок в центре Липецка перепугал жителей улицы Интернациональной
Оказалась, на балконе 34-го дома взорвалась банка с забродившим вареньем.
Перепугавшиеся жильцы 34-го дома тут же позвонили в экстренные службы. Но опасения их были напрасными -— в одной из квартир на балконе этого дома взорвалась банка с забродившим на весеннем солнце вареньем.
В результате мини-взрыва пострадало остекление балкона.
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