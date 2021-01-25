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Липецкая вечЁрка: День студента, последствия субботней акции и судьба сетей городского освещения
Сегодня, 25 января, липчане отметили День студента, правоохранительные органы подвели итоги субботней несанкционированной акции, а депутаты горсовета еще раз поспорили с мэром о судьбе сетей городского освещения.
Даже губернатор Игорь Артамонов не смог остаться в стороне, он поздравил виновников торжества и поделился архивными фото из своей студенческой жизни.
Уже объявлен конкурс «Мисс и Мистер Студенчество Липецка — 2021». Первый кастинг пройдет 12 февраля.
GOROD48 сегодня поинтересовался у студентов и ректоров: « Что важнее для успеха в жизни: знания или везение?» Большинство респондентов ответили — знания, не исключив везения. А комментаторы GOROD48, напротив, настаивали на важности везения и связей в современной России.
— Самое главное «для успеха в жизни», это отсутствие совести, наглость, родственные и дружеские связи. Ум и знания, конечно, не помешают, но они для «успеха» не важны. А в третьих, что означает «успех в жизни»? Деньги и власть? — написал один из наших комментаторов.
Своеобразно отметили День студента школьники. Один из них сообщил, что в школе №3 заложена бомба. «Телефонного террориста» уже вычислили. Теперь его родителям грозит административная ответственность.
23 января в Липецке прошла несанкционированная акция, на которую вышли около тысячи человек. Сегодня в отношении 25-летнего липчанина, который в субботу распылил в лицо полицейским газ из баллончика, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 318 части 1 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти»
Всего же семеро участников акции получили административные наказания.
В мэрии не оставляют надежду отдать в концессию сети городского освещения: передать частнику на 15 лет 794,7 километров сетей, 7,9 тысяч опор, 23,9 тысяч светоточек и 258 шкафов управления. От бизнесменов ожидают, что они за это время смонтируют 122 километра уличных сетей, оснащенных 3,4 тысячами светодиодных светильников.
GOROD48 уже писал, что городское имущество может получить ООО «КГК-48 Липецк» с уставным капиталом в 100 тысяч рублей зарегистрированное всего лишь год назад . У этой фирмы есть только гендиректор Сергей Швилкин, но нет работников.
Депутатам перспектива передачи городских сетей в частные руки не понравилась. «Широко шагая, как бы штанов не порвать!» — заметил один из парламентариев. Однако мэр Евгения Уваркина, проиграв сражение сегодня, не отчаялась. Концессионное соглашение она намерена обсудить с депутатами через месяц.
— Опять проект на модернизацию. Так держать Евгения и Ко. Мы сейчас на коленях стоим от предыдущих проектов. А с новым вообще ляжем. Оставьте нас в покое… контролируйте то, что наобещали в предыдущих проектах, — скептически отозвался о планах мэрии Гость.