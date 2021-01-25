Происшествия

23 минуты назад

Школу в Липецке эвакуировали из-за сообщения о бомбе

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#эвакуация
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Сообщение об угрозе не подтвердилось. Уроки продолжены.

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Сегодня утром к школе №3 в Липецке были стянуты службы экстренного реагирования. По данным GOROD48, причина — сообщение о заложенной в школе бомбе. Педагогов и учеников вывели на улицу. Эвакуированные ждали, пока будет проверено здание школы. Творящееся в этот момент на улице школьники выложили в соцсети.

Сообщение о минировании не подтвердилось. Занятия были продолжены примерно с 11:00.

Видео: Instagram
1 962
#эвакуация
1

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Тиктокер в тапках

16 минут назад
Помните, какая веселуха была в позапрошлом году, когда каждый день "минировали" пачками по стране?
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