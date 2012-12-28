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Здоровье
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18 минут назад
12-летний мальчик проткнул ногу арматурой
Ребёнок прыгал через забор.
Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Липецкой области, травму мальчик получил 30 июня, прыгая через забор.
Первую помощь ему оказали сотрудники МЧС, они отпилили арматуру, перевязали и доставили ребенка в областную детскую больницу.
Уже в операционной врач-травмотолог Андрей Гаршин удалил инородное тело из ноги ребенка и остановили кровотечение.
Сейчас мальчик чувствует себя удовлетворительно, но он продолжает лечение, ему делают перевязки.
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