12-летний мальчик проткнул ногу арматурой

Ребёнок прыгал через забор.

Травматологи областной детской больницы извлекли арматуру из стопы 12-летнего мальчика.Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Липецкой области, травму мальчик получил 30 июня, прыгая через забор.Первую помощь ему оказали сотрудники МЧС, они отпилили арматуру, перевязали и доставили ребенка в областную детскую больницу.Уже в операционной врач-травмотолог Андрей Гаршин удалил инородное тело из ноги ребенка и остановили кровотечение.Сейчас мальчик чувствует себя удовлетворительно, но он продолжает лечение, ему делают перевязки.