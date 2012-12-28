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58 минут назад
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У 48-летнего мужчины нашли 124 грамма пороха и 59 патронов

Его осудили за незаконное хранение взрывчатого вещества и боеприпасов.

Тербунский районный суд приговорил 48-летнего мужчину к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и штрафом в 15 000 рублей за незаконное хранение взрывчатого вещества и боеприпасов к огнестрельному оружию (по части первой статьи 222, части первой статьи 222.1 УК РФ).

— 18 февраля этого года полицейские изъяли у него дома 124,55 грамма пироксилинового пороха и 59 патронов к огнестрельному оружию калибра 5,45 и 5,6 миллиметров. По данным следствия, взрывчатые вещества и боеприпасы мужчина незаконно хранил с 2014 года, не имея соответствующего разрешения, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
оружие
боеприпасы
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Комментарии (2)

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проболтался
35 минут назад
возможно или продать хотел
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50 минут назад
бдительные соседи или родственнички)
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