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Происшествия
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58 минут назад
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У 48-летнего мужчины нашли 124 грамма пороха и 59 патронов
Его осудили за незаконное хранение взрывчатого вещества и боеприпасов.
— 18 февраля этого года полицейские изъяли у него дома 124,55 грамма пироксилинового пороха и 59 патронов к огнестрельному оружию калибра 5,45 и 5,6 миллиметров. По данным следствия, взрывчатые вещества и боеприпасы мужчина незаконно хранил с 2014 года, не имея соответствующего разрешения, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
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