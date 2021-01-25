Происшествия

сегодня, 12:46

Школу на Соколе «заминировал» ребенок

6 2500
#телефонный терроризм
3
Школу на Соколе «заминировал» ребенок

Его родителям грозит административная ответственность.

Автора сообщения о минировании школы №3 в Липецке установили в течение двух часов, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

- Звонок с сообщением об угрозе взрыва в школе поступил с мобильного телефона в службу «112» около 10 утра. В течение двух часов личность автора ложного сообщения была установлен. Им оказался ребенок. В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств. Родителям ребенка грозит административная ответственность, - сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

Напомним, сегодня утром из-за сообщения о бомбе были эвакуированы учителя и ученики школы №3. К зданию были стянуты силы служб экстренного реагирования. Все помещения школы проверили, в том числе и кинологи. Сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось. Уроки возобновили к 11:00.
6 2500
#телефонный терроризм
3

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ступор

10 минут назад
В СССР, Сейчас это прикольно и креативно.
ответить

В СССР

25 минут назад
ни дети ,ни взрослые не минировали !
ответить

valerafromsplus

36 минут назад
Ну это дети. Им по приколу. Вспомнил выпуск Ералаша - "вот смеху-то будет"! :)
ответить

valerafromsplus

44 минуты назад
Оставить на год, в наказание, с игрушечной мобилкой; пусть балуется сутками, как он в скорую, полицию и дурдом звонит. :)
ответить

Мдя

46 минут назад
н-дя, то станет он блогером Н...
ответить

н-дя

сегодня, 13:00
Когда ребенок вырастет,то станет шоуменом.
ответить

Еще в рубрике

Суд по делу о смертельном ДТП на окраине Липецка начнется 3 февраля
#авария #ДТП
6
Суд по делу о смертельном ДТП на окраине Липецка начнется 3 февраля

сегодня, 12:35

Происшествия
38-летний липчанин показал, где спрятал нож, которым был убит его знакомый
#убийство
4
38-летний липчанин показал, где спрятал нож, которым был убит его знакомый

сегодня, 12:33

Происшествия
Школу в Липецке эвакуировали из-за сообщения о бомбе
#эвакуация
4
Школу в Липецке эвакуировали из-за сообщения о бомбе

сегодня, 12:15

Происшествия
Два курьезных ДТП попали на запись камер наблюдения в Липецке
#ДТП #автобус
5
Два курьезных ДТП попали на запись камер наблюдения в Липецке

сегодня, 11:20

Происшествия
Утром в Липецке произошло массовое ДТП
#ДТП
9
Утром в Липецке произошло массовое ДТП

сегодня, 10:02

Происшествия
Женщина погибла в центре Липецка при падении с многоэтажного дома
#падение с высоты
6
Женщина погибла в центре Липецка при падении с многоэтажного дома

сегодня, 09:02

Происшествия