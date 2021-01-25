Происшествия
сегодня, 12:46
Школу на Соколе «заминировал» ребенок
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Его родителям грозит административная ответственность.
Автора сообщения о минировании школы №3 в Липецке установили в течение двух часов, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
- Звонок с сообщением об угрозе взрыва в школе поступил с мобильного телефона в службу «112» около 10 утра. В течение двух часов личность автора ложного сообщения была установлен. Им оказался ребенок. В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств. Родителям ребенка грозит административная ответственность, - сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
Напомним, сегодня утром из-за сообщения о бомбе были эвакуированы учителя и ученики школы №3. К зданию были стянуты силы служб экстренного реагирования. Все помещения школы проверили, в том числе и кинологи. Сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось. Уроки возобновили к 11:00.
- Звонок с сообщением об угрозе взрыва в школе поступил с мобильного телефона в службу «112» около 10 утра. В течение двух часов личность автора ложного сообщения была установлен. Им оказался ребенок. В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств. Родителям ребенка грозит административная ответственность, - сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
Напомним, сегодня утром из-за сообщения о бомбе были эвакуированы учителя и ученики школы №3. К зданию были стянуты силы служб экстренного реагирования. Все помещения школы проверили, в том числе и кинологи. Сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось. Уроки возобновили к 11:00.
6 2500
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