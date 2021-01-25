Политика
сегодня, 14:28
Семь участников субботней акции получили административные наказания
Двое организаторов несогласованной акции арестованы на 10 дней, остальные получили штрафы.
23 и 24 января Советским судом Липецка рассмотрено семь дел об административном правонарушении по статье 20.2 КоАП РФ - нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе Липецкого областного суда.
- Пять человек оштрафованы, двоим назначен административный арест на 10 суток, - дополнили в пресс-службе областного суда.
Административный арест назначен организаторам несогласованного массового мероприятия из числа лидеров штаба Навального в Липецке.
Напомним, что 23 января в Липецке прошла несогласованная акция в поддержку Алексея Навального, в которой приняло участие около тысячи человек. Полицией, по разным оценкам, задержано от 11 до 38 участников массового мероприятия. Точные данные о числе задержанных органами внутренних дел не оглашены.
В отношении одного из участников акции, 25-летнего липчанина, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По данным следствия, 23 января на площади Соборной он распылил в лицо двум полицейским газовый баллончик.
- Пять человек оштрафованы, двоим назначен административный арест на 10 суток, - дополнили в пресс-службе областного суда.
Административный арест назначен организаторам несогласованного массового мероприятия из числа лидеров штаба Навального в Липецке.
Напомним, что 23 января в Липецке прошла несогласованная акция в поддержку Алексея Навального, в которой приняло участие около тысячи человек. Полицией, по разным оценкам, задержано от 11 до 38 участников массового мероприятия. Точные данные о числе задержанных органами внутренних дел не оглашены.
В отношении одного из участников акции, 25-летнего липчанина, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По данным следствия, 23 января на площади Соборной он распылил в лицо двум полицейским газовый баллончик.
ученику
Перри Мейсон
Владимир
Языкальный
Сажать бездельников!
Нам показали,
ХеХ