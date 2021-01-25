Политика

сегодня, 14:28

Семь участников субботней акции получили административные наказания

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#шествие #акция
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Семь участников субботней акции получили административные наказания

Двое организаторов несогласованной акции арестованы на 10 дней, остальные получили штрафы.

23 и 24 января Советским судом Липецка рассмотрено семь дел об административном правонарушении по статье 20.2 КоАП РФ - нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе Липецкого областного суда.

- Пять человек оштрафованы, двоим назначен административный арест на 10 суток, - дополнили в пресс-службе областного суда.

Административный арест назначен организаторам несогласованного массового мероприятия из числа лидеров штаба Навального в Липецке. 

Напомним, что 23 января в Липецке прошла несогласованная акция в поддержку Алексея Навального, в которой приняло участие около тысячи человек. Полицией, по разным оценкам, задержано от 11 до 38 участников массового мероприятия. Точные данные о числе задержанных органами внутренних дел не оглашены.

В отношении одного из участников акции, 25-летнего липчанина, возбуждено уголовное дело по  ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По данным следствия, 23 января на площади Соборной он распылил в лицо двум полицейским газовый баллончик.
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#шествие #акция
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Комментарии (7)

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ученику

21 минуту назад
Сажать бездельников!, Бездельник - это ты, раз называешь бандитский Октябрьский переворот 1917 года "революцией".
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Перри Мейсон

40 минут назад
Сажать бездельников!,))) +1000
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Владимир

48 минут назад
Это начало,большого конца!
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Языкальный

52 минуты назад
Навальный за лям часы носит . А вы на нарах сидите!
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Сажать бездельников!

52 минуты назад
В кутузку их на часов 15 лекции об истории России. Ответил на вопросы о Революции 1917 выходи. Нет. Учи дальше. Раз такие тупые
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Нам показали,

53 минуты назад
что намордники прижились. Теперь вводят строгие ошейники.
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ХеХ

59 минут назад
Дожили... Чтобы высказать свое мнение, нужно это согласовать.... Скоро по все стране: "Полицаев били молча, чтобы не оскорбить представителя власти. А чтобы это не было рукоприкладством, их били ногами"
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