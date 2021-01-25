Общество
12 минут назад
Игорь Артамонов показал студенческие фотографии
На одной из них он снят вместе с будущей супругой, «но тогда она об этом еще не знала».
Глава администрации Липецкой области в честь Дня студента поделился со своими подписчиками в Instagram архивными снимками. Губернатор показал фотографии, сделанные в годы его студенчества.
Подписчики активно ставят "лайки" архивным фотографиям и отмечают, что Игорь Артамонов мало изменился со студенческих времен.
Подписчики активно ставят "лайки" архивным фотографиям и отмечают, что Игорь Артамонов мало изменился со студенческих времен.
Ну , вы поняли !
Классно