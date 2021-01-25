Общество

12 минут назад

Игорь Артамонов показал студенческие фотографии

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#день студента #Игорь Артамонов

На одной из них он снят вместе с будущей супругой, «но тогда она об этом еще не знала».

Глава администрации Липецкой области в честь Дня студента поделился со своими подписчиками в Instagram архивными снимками. Губернатор показал фотографии, сделанные в годы его студенчества.



Подписчики активно ставят "лайки" архивным фотографиям и отмечают, что Игорь Артамонов мало изменился со студенческих времен.
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#день студента #Игорь Артамонов

Комментарии (2)

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Ну , вы поняли !

4 минуты назад
Всплыли ! ))))
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Классно

6 минут назад
Повезло вашей Наталье )))
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