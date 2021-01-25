Игорь Артамонов показал студенческие фотографии

На одной из них он снят вместе с будущей супругой, «но тогда она об этом еще не знала».





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Игорь Артамонов (@igor_artamonov48)



Подписчики активно ставят "лайки" архивным фотографиям и отмечают, что Игорь Артамонов мало изменился со студенческих времен.

Глава администрации Липецкой области в честь Дня студента поделился со своими подписчиками в Instagram архивными снимками. Губернатор показал фотографии, сделанные в годы его студенчества.Подписчики активно ставят "лайки" архивным фотографиям и отмечают, что Игорь Артамонов мало изменился со студенческих времен.