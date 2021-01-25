Общество

19 минут назад

В Липецке выберут «Мисс и Мистер Студенчество-2021»

2 168
#мисс студенчество #конкурс
В Липецке выберут «Мисс и Мистер Студенчество-2021»

Первый кастинг состоится 12 февраля.

В День студента в Липецке дали старт конкурсу интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество Липецка — 2021». Как сообщают организаторы соревнования студентов и студенток, первый кастинг состоится 12 февраля. 

Отдельные требования прописаны к студентам вузов и студентам средне-специальных учебных заведений. Конкурсное жюри ждет заявок от студентов ссузов в возрасте от 16 до 23 лет, ростом не ниже 168 см. Вузы должны выдвинуть студентов в возрасте от 18 до 23 лет, ростом от 170 см (девушки) — 175 см (юноши). Для регистрации на кастинг нужно заполнить анкету, прикрепить к заявке три фото, подготовить самопрезентацию с демонстрацией талантов. Регистрация заканчивается 10 февраля.

- Участников конкурса ждут мастер-классы, фотосессии, встречи с медийным лицами региона, а также интеллектуальный, творческий и спортивный этапы, - сообщают организаторы о программе конкурса.



Напомним, в конце 2020 года нашу область на финальном этапе «Мисс и Мистер Студенчество России -2020» представляли учащийся института культуры и искусства ЛГПУ Сергей Крузе и будущий экономист из ЛГТУ Ангелина Мачнева. Они не прошли в число финалистов.
2 168
#мисс студенчество #конкурс

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

А при чём тут рост?

5 минут назад
Кто такие требования придумал?
ответить

???

6 минут назад
А помоложе и покрасивее нет? Раньше были...
ответить

Еще в рубрике

Игорь Артамонов показал студенческие фотографии
#день студента #Игорь Артамонов
Игорь Артамонов показал студенческие фотографии

6 минут назад

Общество
«Пусть все сессии сдаются легко и только на «отлично»: липчан поздравляют с Днем студента
#день студента #соцсети
7
«Пусть все сессии сдаются легко и только на «отлично»: липчан поздравляют с Днем студента

56 минут назад

Общество
Бассейны в строящейся школе на «Европейском» наполнили водой
#школа
6
Бассейны в строящейся школе на «Европейском» наполнили водой

сегодня, 12:12

Общество
Проект реконструкции аэропорта «Липецк» оценили в 33,8 млн рублей
#аэропорт #реконструкция
17
Проект реконструкции аэропорта «Липецк» оценили в 33,8 млн рублей

сегодня, 11:46

Общество
«Нас оставалось в спортзале Новолакского пять человек, и мы приготовились умереть…»
#ОМОН #село Новолакское #Дагестан
4
«Нас оставалось в спортзале Новолакского пять человек, и мы приготовились умереть…»

сегодня, 11:34

Общество
В Липецкой области продолжат открывать педагогические классы
#образование #кадры #профессиональная подготовка
5
В Липецкой области продолжат открывать педагогические классы

сегодня, 10:48

Общество