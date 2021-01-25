Общество
19 минут назад
В Липецке выберут «Мисс и Мистер Студенчество-2021»
Первый кастинг состоится 12 февраля.
В День студента в Липецке дали старт конкурсу интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество Липецка — 2021». Как сообщают организаторы соревнования студентов и студенток, первый кастинг состоится 12 февраля.
Отдельные требования прописаны к студентам вузов и студентам средне-специальных учебных заведений. Конкурсное жюри ждет заявок от студентов ссузов в возрасте от 16 до 23 лет, ростом не ниже 168 см. Вузы должны выдвинуть студентов в возрасте от 18 до 23 лет, ростом от 170 см (девушки) — 175 см (юноши). Для регистрации на кастинг нужно заполнить анкету, прикрепить к заявке три фото, подготовить самопрезентацию с демонстрацией талантов. Регистрация заканчивается 10 февраля.
- Участников конкурса ждут мастер-классы, фотосессии, встречи с медийным лицами региона, а также интеллектуальный, творческий и спортивный этапы, - сообщают организаторы о программе конкурса.
Напомним, в конце 2020 года нашу область на финальном этапе «Мисс и Мистер Студенчество России -2020» представляли учащийся института культуры и искусства ЛГПУ Сергей Крузе и будущий экономист из ЛГТУ Ангелина Мачнева. Они не прошли в число финалистов.
Отдельные требования прописаны к студентам вузов и студентам средне-специальных учебных заведений. Конкурсное жюри ждет заявок от студентов ссузов в возрасте от 16 до 23 лет, ростом не ниже 168 см. Вузы должны выдвинуть студентов в возрасте от 18 до 23 лет, ростом от 170 см (девушки) — 175 см (юноши). Для регистрации на кастинг нужно заполнить анкету, прикрепить к заявке три фото, подготовить самопрезентацию с демонстрацией талантов. Регистрация заканчивается 10 февраля.
- Участников конкурса ждут мастер-классы, фотосессии, встречи с медийным лицами региона, а также интеллектуальный, творческий и спортивный этапы, - сообщают организаторы о программе конкурса.
Напомним, в конце 2020 года нашу область на финальном этапе «Мисс и Мистер Студенчество России -2020» представляли учащийся института культуры и искусства ЛГПУ Сергей Крузе и будущий экономист из ЛГТУ Ангелина Мачнева. Они не прошли в число финалистов.
А при чём тут рост?
???