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Мэр Липецка потребовал от владельца снесенного «Спутника» отчета о будущем котлована на площади Победы
Происшествия
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сегодня, 14:53
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51-летняя липчанка за два дня перевела мошенникам 670 000 рублей
А в Ельце 23-летний парень отправил мошенникам 320 000 рублей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в отдел полиции №8 с аналогичным заявлением пришёл 63-летний мужчина: 1 июля он вместе с родственницей перевёл мошенникам 270 000 рублей.
В Ельце 23-летний парень пообщался с неизвестным в Telegram и под тем же предлогом сохранения денег отправил мошенникам 320 000 рублей.
А в Усмани 69-летний мужчина пообщался через мессенджер с «сотрудником добывающей компании» и решил попробовать себя в инвестициях. Пенсионер успел перевести 37 000 рублей, после чего одумался и пришёл в полицию.
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