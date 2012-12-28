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51-летняя липчанка за два дня перевела мошенникам 670 000 рублей

А в Ельце 23-летний парень отправил мошенникам 320 000 рублей.

В липецкий отдел полиции №6 обратилась 51-летняя женщина, которая за два дня — 1 и 2 июля под предлогом обеспечения сохранности средств перевела на указанные мошенниками счета 670 000 рублей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в отдел полиции №8 с аналогичным заявлением пришёл 63-летний мужчина: 1 июля он вместе с родственницей перевёл мошенникам 270 000 рублей.

В Ельце 23-летний парень пообщался с неизвестным в Telegram и под тем же предлогом сохранения денег отправил мошенникам 320 000 рублей.

А в Усмани 69-летний мужчина пообщался через мессенджер с «сотрудником добывающей компании» и решил попробовать себя в инвестициях. Пенсионер успел перевести 37 000 рублей, после чего одумался и пришёл в полицию.
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Комментарии (3)

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48 минут назад
Драки кулаками не машут.Зачем бежать в полицию?
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Сергей
50 минут назад
Становится уже интересным. Надо бы по итогам года составить рейтинг по сумме перевода. Так сказать, "рейтинг Буратино". Хотя бы топ-10 (предложение для редакции)
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Зина
сегодня, 15:08
Откуда столько богатых буратин? Каждый день кому-то что-то переводят.
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