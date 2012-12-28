51-летняя липчанка за два дня перевела мошенникам 670 000 рублей

А в Ельце 23-летний парень отправил мошенникам 320 000 рублей.

В липецкий отдел полиции №6 обратилась 51-летняя женщина, которая за два дня — 1 и 2 июля под предлогом обеспечения сохранности средств перевела на указанные мошенниками счета 670 000 рублей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в отдел полиции №8 с аналогичным заявлением пришёл 63-летний мужчина: 1 июля он вместе с родственницей перевёл мошенникам 270 000 рублей.В Ельце 23-летний парень пообщался с неизвестным в Telegram и под тем же предлогом сохранения денег отправил мошенникам 320 000 рублей.А в Усмани 69-летний мужчина пообщался через мессенджер с «сотрудником добывающей компании» и решил попробовать себя в инвестициях. Пенсионер успел перевести 37 000 рублей, после чего одумался и пришёл в полицию.