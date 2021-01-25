Общество

сегодня, 13:08

«Пусть все сессии сдаются легко и только на «отлично»: липчан поздравляют с Днем студента

8 412
#день студента #соцсети

Соцсети сегодня напоминают большую поздравительную открытку.

25 января в России празднуют День студента. С этим праздником липецких студентов через соцсети поздравляют с самого утра. Студентам желают успехов в учебе, дают шуточные советы, наставляют их на будущее. Кто-то вспоминает студенческие годы, а кто-то показывает добрые карикатуры на студентов. Подробнее — в обзоре Instagram.










8 412
#день студента #соцсети

Комментарии (8)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Белокурая студентка

7 минут назад
Влиятельный папик, сам напрасился на женитьбу.
ответить

Влиятельный папик

15 минут назад
Белокурая студентка, Эта ты у мужа будешь декларацию проверять.
ответить

Белокурая студентка

22 минуты назад
Влиятельный папик, что за администрация? Декларацию покажите и выписку из ЕГРЮЛ.
ответить

Влиятельный папик

30 минут назад
Белокурая студентка, Я в администрации работаю,есть активы на Кипре и несколько заправок.
ответить

трамп-просто трамп

31 минуту назад
а позже будет рассуждать о стране великих возможностей
ответить

Белокурая студентка

39 минут назад
Влиятельный папик, просьба подтвердить свою влиятельность
ответить

Влиятельный папик

47 минут назад
Готов жениться на студентке
ответить

н-дя

54 минуты назад
Белокурая студентка,мечтает о влиятельном папике....
ответить

Еще в рубрике

Игорь Артамонов показал студенческие фотографии
#день студента #Игорь Артамонов
Игорь Артамонов показал студенческие фотографии

8 минут назад

Общество
В Липецке выберут «Мисс и Мистер Студенчество-2021»
#мисс студенчество #конкурс
В Липецке выберут «Мисс и Мистер Студенчество-2021»

16 минут назад

Общество
Бассейны в строящейся школе на «Европейском» наполнили водой
#школа
6
Бассейны в строящейся школе на «Европейском» наполнили водой

сегодня, 12:12

Общество
Проект реконструкции аэропорта «Липецк» оценили в 33,8 млн рублей
#аэропорт #реконструкция
17
Проект реконструкции аэропорта «Липецк» оценили в 33,8 млн рублей

сегодня, 11:46

Общество
«Нас оставалось в спортзале Новолакского пять человек, и мы приготовились умереть…»
#ОМОН #село Новолакское #Дагестан
4
«Нас оставалось в спортзале Новолакского пять человек, и мы приготовились умереть…»

сегодня, 11:34

Общество
В Липецкой области продолжат открывать педагогические классы
#образование #кадры #профессиональная подготовка
5
В Липецкой области продолжат открывать педагогические классы

сегодня, 10:48

Общество