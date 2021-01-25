«Пусть все сессии сдаются легко и только на «отлично»: липчан поздравляют с Днем студента

Соцсети сегодня напоминают большую поздравительную открытку.

25 января в России празднуют День студента. С этим праздником липецких студентов через соцсети поздравляют с самого утра. Студентам желают успехов в учебе, дают шуточные советы, наставляют их на будущее. Кто-то вспоминает студенческие годы, а кто-то показывает добрые карикатуры на студентов. Подробнее — в обзоре Instagram.