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Происшествия
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50 минут назад
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34-летний мужчина купил матери группу инвалидности за 100 000 рублей
Его осудили за дачу взятки и оштрафовали на 150 000 рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина решил дать взятку медработнику за установление его матери группы инвалидности бессрочно и за помощью в решении этого вопроса обратился к своей знакомой.
Когда необходимая справка была изготовлена и установлена группа инвалидности бессрочно, мужчина лично передал оформившему справку медработнику 100 000 рублей в качестве заранее обусловленного незаконного денежного вознаграждения.
В суде взяткодатель признал вину. В результате его оштрафовали на 150 000 рублей.
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