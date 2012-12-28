34-летний мужчина купил матери группу инвалидности за 100 000 рублей

Его осудили за дачу взятки и оштрафовали на 150 000 рублей.

Елецкий городской суд вынес приговор 34-летнему жителю Долгоруковского района за дачу взятки должностному лицу.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина решил дать взятку медработнику за установление его матери группы инвалидности бессрочно и за помощью в решении этого вопроса обратился к своей знакомой.Когда необходимая справка была изготовлена и установлена группа инвалидности бессрочно, мужчина лично передал оформившему справку медработнику 100 000 рублей в качестве заранее обусловленного незаконного денежного вознаграждения.В суде взяткодатель признал вину. В результате его оштрафовали на 150 000 рублей.