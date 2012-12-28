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24 минуты назад
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Липчане в свободном доступе обнаружили ключи от подвалов многоэтажек

А их подвал дворник сдавала на ночь.

«Хочу поделиться новостью. По адресу улица Саунина, 3 в подвале ночуют непонятные люди, у которых в том же подвале были обнаружены ключи от всех квартир этого и близлежащих домов- новостроек», — написала GOROD48 липчанка Ирина.

В подтверждение своих слов она прислала два видео. На одном коробка с ключами. А на другом — частично залитый водой подвал, в глубине которого — нечто похожее на диван. Женщина утверждает, что «номер в подвале» дворник сдает двум мужчинам. Там же жильцы нашли и коробку с ключами.



«Почему ключи находятся у дворника, который дает доступ всем желающим в наш подвал?», — спрашивает голос за кадром.

Помимо безопасности жильцов волнует и техническое состояние подвала. Он частично залит водой. Между тем, подвальные помещения домов рекомендовано использовать как укрытие во время атаки беспилотников.

«Объясните, как мы здесь будем находиться со стариками и детьми?».

Директор УК «КИТ» Евгений Кладов уже побывал в доме и рассказал GOROD48, как решил проблему.

Женщину-дворника уволят. О том, что в подвале есть место для сна, ни директор, ни слесари, которые там бывают, не знали. Евгений Кладов предположил, что лежак принесли тайно. Естественно, все будет убрано.

Ключи в коробке — от подвалов и тамбурных дверей в трех домах, которые по правилам пожарной безопасности нельзя запирать. Замки в подвалах в ближайшее время сменят, а ключи от тамбурных дверей, которыми не пользуются, все-таки отвезут в офис управляющей компании.

Вода в подвал, по словам Евгения Кладова, попала из-за засора. Он уже устранен и теперь осталось дождаться, чтобы лужа высохла. А при входе в подвал скопилась дождевая вода. Застройщик не сделал защитный козырек, поэтому после дождей там образовываются лужи.
ключи
управляющая компания
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Жилец.
1 минуту назад
Видя такое почему УК не предъявила застройщику претензию? Как подписал начальник УК акт приема его на свой баланс с этими не дочетами?
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Эксперт
8 минут назад
До чего Дворники дошли уже в предприниматели лезут.
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14 минут назад
Это же готовое укрытие!
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