Липчане в свободном доступе обнаружили ключи от подвалов многоэтажек

А их подвал дворник сдавала на ночь.

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«Почему ключи находятся у дворника, который дает доступ всем желающим в наш подвал?», — спрашивает голос за кадром.

«Хочу поделиться новостью. По адресу улица Саунина, 3 в подвале ночуют непонятные люди, у которых в том же подвале были обнаружены ключи от всех квартир этого и близлежащих домов- новостроек», — написала GOROD48 липчанка Ирина.В подтверждение своих слов она прислала два видео. На одном коробка с ключами. А на другом — частично залитый водой подвал, в глубине которого — нечто похожее на диван. Женщина утверждает, что «номер в подвале» дворник сдает двум мужчинам. Там же жильцы нашли и коробку с ключами.Помимо безопасности жильцов волнует и техническое состояние подвала. Он частично залит водой. Между тем, подвальные помещения домов рекомендовано использовать как укрытие во время атаки беспилотников.«Объясните, как мы здесь будем находиться со стариками и детьми?».Директор УК «КИТ» Евгений Кладов уже побывал в доме и рассказал GOROD48, как решил проблему.Женщину-дворника уволят. О том, что в подвале есть место для сна, ни директор, ни слесари, которые там бывают, не знали. Евгений Кладов предположил, что лежак принесли тайно. Естественно, все будет убрано.Ключи в коробке — от подвалов и тамбурных дверей в трех домах, которые по правилам пожарной безопасности нельзя запирать. Замки в подвалах в ближайшее время сменят, а ключи от тамбурных дверей, которыми не пользуются, все-таки отвезут в офис управляющей компании.Вода в подвал, по словам Евгения Кладова, попала из-за засора. Он уже устранен и теперь осталось дождаться, чтобы лужа высохла. А при входе в подвал скопилась дождевая вода. Застройщик не сделал защитный козырек, поэтому после дождей там образовываются лужи.