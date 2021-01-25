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Применивший против полицейских газовый баллончик 25-летний липчанин обвиняется в уголовном преступлении

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#насилие в отношении представителя власти

Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, подозреваемого в двух эпизодах преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

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«По данным следствия, 23 января 25-летний молодой человек, участвовавший в несанкционированном мероприятии, на площади Соборной, причинил находящимся при исполнении своих должностных обязанностей двум сотрудникам полиции телесные повреждения, распылив им в лицо газовый баллончик», - сообщает пресс-служба СКР по региону. 

По данным СК, юношу задержали при попытке скрыться. При допросе он раскаялся в содеянном и принес полицейским извинения. 

Санкция ч. 1 ст. 318 УК РФ предусматривает наказание в виде  штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительные работы на срок до5 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

24 2247
#насилие в отношении представителя власти

Комментарии (24)

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Гвость

5 минут назад
Пусть прощения попросит.. и цветки занесет суровым сотрудникам полиции..Они поймут и простят..))
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ленка

16 минут назад
Надо объявить ему замечание и назначить штраф тыщи две, не меньше !
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Кира

16 минут назад
Он не прав ,но люди вышли отстаивать свои права. Неужели вам всем пишущим не надоело дышать в тряпочку и не дай Бог если где снимешь штраф? Коммуналка как подорожала, а пенсионный возраст повысили и пенсии мизирные,что все старики на помойках из-за просрочки деруться дабы сэкономить копеечку. Очнитесь!
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парк

27 минут назад
зрк, давно уже опровергли инфу про реанимацию, это был фейк. Да, попала женщина в больничку, но её отпустили, ничего серьёзного нет. А из за таких как вы и распространяются всякие слухи, не проверяли, подслушали и теперь на каждом сайте будут писать про это.
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лан

28 минут назад
123, есть
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игорь

33 минуты назад
Да этот навальный не кому не нужен от слова вообще.Народ выходил за свои права.Ну а вам подорожания ЖКХ бензина и продуктов.химических из пальмы.
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Липчанин

33 минуты назад
Георгий, картошка эконом класса???
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Касым

41 минуту назад
Убьют его теперь или отравят
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Вова Животиков

43 минуты назад
Провальный пустышка, так называемые расследования притянуты за уши, высосаны из пальца. Он ничего конструктивного не предлагает, только все разрушить. Им движет только жажда наживы, что бы хомячки регулярно пополняли его счета.
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123

44 минуты назад
Нету на видео никаких причинений телесных повреждений.
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