сегодня, 13:55
Применивший против полицейских газовый баллончик 25-летний липчанин обвиняется в уголовном преступлении
Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, подозреваемого в двух эпизодах преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
По данным СК, юношу задержали при попытке скрыться. При допросе он раскаялся в содеянном и принес полицейским извинения.
Санкция ч. 1 ст. 318 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительные работы на срок до5 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 5 лет.
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