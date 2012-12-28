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сегодня, 15:18
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Поставивший смертельную блокаду 28-летней женщине врач-невролог получил три года колонии-поселения

Вынесен приговор по делу о незаконном осуществлении медицинской деятельности.

Чаплыгинский районный суд сегодня назначил поставившему смертельную блокаду врачу-неврологу три года лишения свободы в колонии-поселении. В суде произошла переквалификация дела: с  оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека (части второй статьи 238 УК РФ) на «Незаконное осуществление медицинской деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека» (часть вторую статьи 235 УК РФ) . Также он на два года лишён права заниматься врачебной деятельностью. А ещё до вынесения приговора врач добровольно выплатил матери погибшей два миллиона рублей. 

Об этой громкой истории мы уже рассказывали. 39-летний житель поселка Лев Толстой получил высшее медицинское образование, но не являлся медицинским работником, не имел соответствующей лицензии, однако принимал пациентов.

10 октября 2025 года он провел паравертебральную блокаду в области позвоночника обратившейся к нему 28-летней женщине. Ей он сделал не менее 16 инъекций смесью из лекарственных препаратов, что повлекло нарушения работы сердца и смерть женщины. Потерпевшей по делу была признана мать умершей.

«В суде доказано, что имеющий высшее медицинское образование 38-летний мужчина в отсутствие лицензии на осуществление медицинской деятельности провел 28-летней пациентке паравертебральную блокаду в области позвоночника, превысив при этом в два раза верхнюю границу терапевтической концентрации лидокаина в крови. Из-за токсичного действия лидокаина наступила смерть потерпевшей. Подсудимый вину признал», — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Дело расследовал следственный комитет.

Видео объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области
медицина
врачебная ошибка
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Комментарии (2)

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Женщину
2 минуты назад
Никто не принуждал к манипуляциям.Она сама решила обратится к этому человеку.
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свобода слова
46 минут назад
Ну какая неосторожность, отобрать у него надо диплом врача. что бы таких неосторожностей больше не свершал оправляя человека в мир иной.
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