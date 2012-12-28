День знаний в Липецке: сколько первоклассников, что липчане ценят в учителях, четверть взрослых ненавидели 1 сентября
Зарезавший 65-летнего инвалида-колясочника 42-летний мужчина получил 13 лет колонии строгого режима
Происшествия
1152
сегодня, 15:18
2
Поставивший смертельную блокаду 28-летней женщине врач-невролог получил три года колонии-поселения
Вынесен приговор по делу о незаконном осуществлении медицинской деятельности.
Об этой громкой истории мы уже рассказывали. 39-летний житель поселка Лев Толстой получил высшее медицинское образование, но не являлся медицинским работником, не имел соответствующей лицензии, однако принимал пациентов.
10 октября 2025 года он провел паравертебральную блокаду в области позвоночника обратившейся к нему 28-летней женщине. Ей он сделал не менее 16 инъекций смесью из лекарственных препаратов, что повлекло нарушения работы сердца и смерть женщины. Потерпевшей по делу была признана мать умершей.
«В суде доказано, что имеющий высшее медицинское образование 38-летний мужчина в отсутствие лицензии на осуществление медицинской деятельности провел 28-летней пациентке паравертебральную блокаду в области позвоночника, превысив при этом в два раза верхнюю границу терапевтической концентрации лидокаина в крови. Из-за токсичного действия лидокаина наступила смерть потерпевшей. Подсудимый вину признал», — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Дело расследовал следственный комитет.
Видео объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области
0
3
4
1
1
Комментарии (2)