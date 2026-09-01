День знаний в Липецке: сколько первоклассников, что липчане ценят в учителях, четверть взрослых ненавидели 1 сентября
Зарезавший 65-летнего инвалида-колясочника 42-летний мужчина получил 13 лет колонии строгого режима
Происшествия
122
12 минут назад
«Шкода» сдвинула автовоз на улице Московской
ДТП чудом обошлось без пострадавших.
По словам очевидцев аварии, водитель легковушки перестроился в правый ряд, где стоял автовоз, и не успел затормозить. От удара автовоз сдвинуло вперед. Предварительно, ДТП обошлось без пострадавших.
0
0
1
0
0
Комментарии