«Шкода» сдвинула автовоз на улице Московской

ДТП чудом обошлось без пострадавших.

1 сентября на улице Московской в Липецке автомобиль «Шкода» врезался в автовоз во время его разгрузки.По словам очевидцев аварии, водитель легковушки перестроился в правый ряд, где стоял автовоз, и не успел затормозить. От удара автовоз сдвинуло вперед. Предварительно, ДТП обошлось без пострадавших.