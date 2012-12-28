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Возводивший горнолыжную трассу 56-летний бизнесмен пойдёт под суд
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сегодня, 13:39
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Возводивший горнолыжную трассу 56-летний бизнесмен пойдёт под суд

Его обвиняют в причинении имущественного ущерба и незаконном предпринимательстве.

В Липецке направлено в суд уголовное дело 56-летнего учредителя ООО «Прагма». Его обвиняют в совершении преступлений по статьям 165 УКУ РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».

По данным следствия, компания «Прагма» получила от Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области участок возле СНТ «Металлург-1» площадью 324,6 квадратных метра для строительства горнолыжной трассы. Спустя некоторое время в прокуратуру обратилась женщина, рассказавшая, что на земельном участке вырыт котлован, куда сбрасывают строительный и бытовой мусор. Эта жалоба подтвердилась: на месте будущего спортивного комплекса проверяющие обнаружили свалку площадью 9 тысяч квадратных метров из строительных отходов: лома кирпичной кладки, кусков бетона, другого мусора от сноса зданий, бытовой мусор, старые покрышки. Высота навалов доходила до 1,5 метра. Также ну участке находились два бункера для накопления отходов. То есть вместо горнолыжной трассы бизнесмен  устроил свалку.

«По версии следствия, в 2019 году фигурант взял в пользование территорию на окраине Липецка, предназначенную исключительно для создания спортивных объектов. Вопреки условиям соглашения, коммерсант организовал там полигон по сбору, размещению и хранению отходов IV класса опасности, не имея на то необходимой лицензии. Чтобы скрыть противоправную деятельность и сымитировать добросовестное исполнение обязательств, он заключил фиктивные договоры с подрядными организациями. В действительности заявленные работы на площадке не велись. В результате за шесть лет Министерству имущественных и земельных отношений Липецкой области, а также государству из-за несанкционированной мусорки и перекрытия грунта был причинён общий ущерб порядка 55 миллионов рублей», —  сообщает «МВД Медиа».


Прошлым летом об огромной свалке на месте трассы GOROD48 рассказала л ипчанка Валентина Ночевкина 

В мае 2025 года действия бизнесмена пресекли оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области.

Ранее Липецкий областной суд уже взыскал с ООО «Прагма» 15 миллиона рублей в возмещение ущерба, причинённого почве. При этом липецкий межрайонный природоохранный прокурор настаивал на взыскании ещё большей суммы —  почти 31 миллиона рублей, а ООО «Прагма» оспаривало сам факт причинения ущерба. Представитель «Прагмы» настаивал на том, что строительные отходы — это одна из составляющих засыпаемого материала. Однако из имеющихся в материалах дела фотографий следовало, что на участке размещены не только строительные отходы, но и бытовой мусор, использование которого проектом не предусмотрено.

Также ещё в июле 2019 года на компанию были наложены штрафы на 100 тысяч рублей по статье 8.2 КоАП РФ и на 400 тысяч рублей по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ, но судом сумма этого штрафа позже была снижена до 200 тысяч рублей. В 2022 году в рамках арбитражного спора была проведена очередная экспертиза, также установившая факт загрязнения земельного участка и причинения вреда экологии. При этом, по оценке эксперта, площадь занятого мусором участка к этому времени составляла уже 46 тысяч квадратных метров.

экология
свалка
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О.Бендер
48 минут назад
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