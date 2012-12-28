День знаний в Липецке: сколько первоклассников, что липчане ценят в учителях, четверть взрослых ненавидели 1 сентября
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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
Жара продержится в Липецкой области еще один день
Затем циклон со Скандинавии вернет обычную сентябрьскую температуру.
Среднесуточные температуры составят: 2 сентября — 20 градусов тепла, что на 4 градуса выше климатической нормы, 3 и 4 сентября — 17 градусов тепла, что около климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, ночью 5-10 м/сек, днем 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +11 до +16 градусов, днем — от +23 до +28.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью — от +13 до +15 градусов, днем — от +24 до +26.
День 2 сентября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году —3 градуса тепла.
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