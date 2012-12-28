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сегодня, 17:00

Жара продержится в Липецкой области еще один день

Затем циклон со Скандинавии вернет обычную сентябрьскую температуру.

В ближайшие трое суток к Липецкой области приблизятся фронты очередного циклона со Скандинавии, которые местами принесут небольшой дождь. 
Среднесуточные температуры составят: 2 сентября — 20 градусов тепла, что на 4 градуса выше климатической нормы, 3 и 4 сентября — 17 градусов тепла, что около климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, ночью 5-10 м/сек, днем 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +11 до +16 градусов, днем — от +23 до +28. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью — от +13 до +15 градусов, днем — от +24 до +26.

День 2 сентября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году —3 градуса тепла. 
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