На двух улицах Липецка отключат холодную воду

1 сентября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресу: улица Студеновская, 205а — с ограничениями при подаче холодной воды столкнутся потребители двух улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах и зданиях №№ 69, 71, 71а по улице Елецкой, № 205 по улице Студеновской.Подвоз воды будет организован по адресу: улица Студеновская, 205а. После окончания работ возможно повышение мутности воды.1 сентября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество:- в Липецке — в доме № 1 по улице Катукова;- в селе Казинка — в домах № 33а по улице Асфальтной, № 29 по улице Байкальской, № 44 по улице Владимирской, №№ 18, 21 по улице Майской, №№ 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124 по улице Морской, на улицах Владивостокской, Краснодарской;- в поселке Новая Жизнь — в домах №№ 1-39 по улице Пришкольной, № 20 по улице Речной, №№ 5, 19а, 20 по улице Санаторной, №№ 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1 по улице Таежной, №№ 24а, 31, 44 по улице Тепличной, №№ 2, 26 по улице Уступной, № 3 по улице Фруктовой, обесточат улицы Пензенскую, Южную.