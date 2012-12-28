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сегодня, 20:31
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На двух улицах Липецка отключат холодную воду

1 сентября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресу: улица Студеновская, 205а — с ограничениями при подаче холодной воды столкнутся потребители двух улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах и зданиях №№ 69, 71, 71а по улице Елецкой, № 205 по улице Студеновской. 

Подвоз воды будет организован по адресу: улица Студеновская, 205а. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

1 сентября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество:

- в Липецке — в доме № 1 по улице Катукова;

- в селе Казинка — в домах № 33а по улице Асфальтной, № 29 по улице Байкальской, № 44 по улице Владимирской, №№ 18, 21 по улице Майской, №№ 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124 по улице Морской, на улицах Владивостокской, Краснодарской;

- в поселке Новая Жизнь — в домах №№ 1-39 по улице Пришкольной, № 20 по улице Речной, №№ 5, 19а, 20 по улице Санаторной, №№ 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1 по улице Таежной, №№ 24а, 31, 44 по улице Тепличной, №№ 2, 26 по улице Уступной, № 3 по улице Фруктовой, обесточат улицы Пензенскую, Южную. 
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Комментарии (1)

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Нафаня
сегодня, 20:42
У кого воды нет холодной, у кого горячей, у кого бензина нет, а у нас света + горячей воды. Да Липецк весь перекопан - понятно. Ну а свет куда подевался по проезду строителей дом 6. Сегодня 31 августа детей в школу собирать - света нет.
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