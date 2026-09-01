Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке похоронили погибшего на СВО «Депутата»
Происшествия
Давид Тодуа: «Пострадавшая семья не останется с бедой одна»
Общество
Автобус сгорел утром в Липецке
Происшествия
«Собаки умирали в ужасных мучениях»
Общество
Липецкие парки возглавила Ольга Логинова
Общество
«Хонда» врезалась в грузовик: пострадали 10-летний мальчик и 44-летняя женщина
Происшествия
Врач из Липецка спасла жизнь пассажиру на борту летящего в Египет самолёта
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Здоровье
Пьяный 52-летний водитель мопеда пытался откупиться взяткой в 30 000 рублей
Происшествия
День знаний в Липецке: сколько первоклассников, что липчане ценят в учителях, четверть взрослых ненавидели 1 сентября
Общество
Читать все
Липецкие парки возглавила Ольга Логинова
Общество
Врач из Липецка спасла жизнь пассажиру на борту летящего в Египет самолёта
Здоровье
Автобус сгорел утром в Липецке
Происшествия
74-летний липчанин перевёл на «безопасный счёт» 2,1 миллиона рублей
Происшествия
Капремонт в гимназии №64 пообещали завершить через 10 дней
Общество
Волна первосентябрьских «минирований» докатилась до Липецка
Происшествия
Велосипедист выехал под грузовик на тамбовской трассе
Происшествия
Виновник ДТП предъявил полицейским поддельные права
Происшествия
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Говорит Липецк
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Общество
Читать все
Происшествия
710
54 минуты назад
2

Волна первосентябрьских «минирований» докатилась до Липецка

Сообщение о бомбах сократило линейку в медицинском колледже.

Линейка в Липецком медицинском колледже сегодня закончилась очень быстро. Колледж получил сообщение о якобы минировании своего здания. Службы быстрого реагирования проверяют эту информацию.

При этом сегодня, в День знаний, сообщения о минированиях получили школы, больницы и детские сады Ленинградской области, Забайкалья, Казани, Красноярского края, Оренбургской области, Урала и Ямала.

Напомним, в Липецке 1 сентября 2023 года ложное сообщение о минировании поступило в гимназию № 12, но никаких опасных предметов в ней не нашли 
минирование
1
0
4
0
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
13 минут назад
Сегодня некоторые детки 1 сентября провели на АЗС села Казинка, свободно заправляя свои трандулеты которые не должны перемещаться по дорогам общего пользования как утверждал высокий начальник, опять целый день до полуночи треск по округе будет стоять
Ответить
Надо же
49 минут назад
Вот дети пошли - учиться не хотят...
Ответить
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить