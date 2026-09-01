День знаний в Липецке: сколько первоклассников, что липчане ценят в учителях, четверть взрослых ненавидели 1 сентября
Происшествия
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54 минуты назад
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Волна первосентябрьских «минирований» докатилась до Липецка
Сообщение о бомбах сократило линейку в медицинском колледже.
При этом сегодня, в День знаний, сообщения о минированиях получили школы, больницы и детские сады Ленинградской области, Забайкалья, Казани, Красноярского края, Оренбургской области, Урала и Ямала.
Напомним, в Липецке 1 сентября 2023 года ложное сообщение о минировании поступило в гимназию № 12, но никаких опасных предметов в ней не нашли
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