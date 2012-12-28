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День знаний в Липецке: сколько первоклассников, что липчане ценят в учителях, четверть взрослых ненавидит 1 сентября
Общество
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28 минут назад
День знаний в Липецке: сколько первоклассников, что липчане ценят в учителях, четверть взрослых ненавидит 1 сентября
Всё самое главное про первый день нового учебного года.
В первый день осени погода будет ещё вполне летней: температура от +26 до +28 градусов и без существенных осадков.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
– ул. Студеновская, 205.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 в Липецке обесточат:
– ул. Катукова, д. 1
В это же время в селе Казинка отключат электричество:
– ул. Асфальтная, 33а;
– ул. Байкальская, 29;
– ул. Владивостокская;
– ул. Владимирская, 44;
– ул. Краснодарская;
– ул. Майская, 18, 21;
– ул. Морская, 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124;
В посёлке Новая жизнь пропадёт напряжение в розетках:
– ул. Пензенская;
– ул. Пришкольная, 1- 39;
– ул. Речная, 20;
– ул. Санаторная, 5, 19а, 20;
– ул. Таежная, 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1;
– ул. Тепличная, 24а, 31, 44;
– ул. Уступная, 2, 26;
– ул. Фруктовая, 3;
– ул. Южная.
Пробки
Представьте: везёте ребёнка в школу, попадаете в затор и всю линейку проводите в ожидании своей очереди на проезд. Никаких нервов не хватит! Чтобы этого не случилось, лучше сверять маршрут по «Яндекс-картам».
Сегодня нечёт
Система заправки автомобилей на АЗС по чётным и нечётным числам вернулась. Сегодня плеснуть в бак топлива имеют право владельцы машин, чьи номера начинаются с 1, 3, 5, 7, 9.
По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
1 сентября
По данным мэрии города, сегодня школы города распахнут двери примерно для 60 тысяч липецких школьников, из которых примерно 5 500 – первоклассники. Все учебные заведения получили паспорта готовности: это 140 школ, детских садов, домов творчества и т.д.
В целом в Липецкой области за парты впервые сядут 11 тыс. ребятишек, а всего в школу пройдут 123 тысячи человек.
Линейки
Больше половины липчан планируют посетить школьные линейки своих детей, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. 33% взрослых взяли отгулы 1 сентября, ещё 28% отпросились у работодателя на полдня. Так что сегодня многие учреждения, по сути, перестанут функционировать.
К слову, в другом опросе SuperJob 36% липчан признались, что, будучи школьниками, ненавидели День знаний. Ждали с радостью наступление нового учебного года 15% респондентов.
К слову, те, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей учились лучше и к школе относились дружелюбнее. Среди них позитивные воспоминания о школе сохранили 74%. Тогда как среди зарабатывающих «пару МРОТ» – 61%.
Педагоги
SuperJob выяснил у липчан ТОП-5 главных качества учителя. 23% назвали глубокое знание предмета, выдержку и стрессоустойчивость поставили во главу угла 17%, терпение – 16%, доброта – 13%, любовь к детям – 11%.
Симптоматично, что знания педагогов набрали всего четверть голосов. На первое место в характеристиках педагога можно было поставить… чтобы он просто был в школе. Увы, в Липецке нехватка учителей такова, что по некоторым предметам преподавание по сути не ведётся. Приходит школьный физрук или библиотекарь в класс к детям и прочит просто тихо посидеть на уроке. В конце полугодия всем выведут хорошие оценки (знаем конкретные примеры). В общем с 1 сентября!
Сухой закон
Спиртное в Липецке сегодня не купить. Полный запрет на продажу алкоголя 1 сентября введён в 60 регионах страны, в том числе в нашем.
Впрочем, отмечать липчане будут широко: в кафе и ресторанах столики начали бронировать ещё за месяц, сегодня попасть в заведения без предварительной записи будет довольно проблематично.
Бесплатно в музей
Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) в День знаний приглашает подростков, их родителей и всех-всех бесплатно посетить экскурсии.
12:00 — «Старый город» (6+)
13:00 — «Небо начинается с земли» (6+)
14:00 — «Между лесом и степью. От скифов до славян» (6+)
15:00 — «Липецкий край в годы Великой Отечественной войны» (6+).
Оранжерея
С 1 сентября распахнут двери не только школы, но и оранжерея липецкого Зеленхоза (ул. Московская, 2) (6+).
ФОТО
Фото vk.ru/lipadm
Посетить можно с 9:00 до 17:00, прямо сейчас в цветнике распустились кактусы, что бывает довольно редко. Сегодня вход для школьников бесплатный.
Карусели
День знаний отмечаем всей семьей! Две площадки — море впечатлений.
С 11:00 в Парке Победы в честь праздника знаний в будний день включат любимые аттракционы (6+).
С 11:00 только на один день праздничный спецзапуск каруселей состоится в Петропарке (6+).
С 18:00 в парке Победы начнётся семейная анимационная праздничная программа (6+).
Йога
В 9:00 в библиотеке им. И. А. Бунина (Студенческий городок, 11а) нашли занятие и для взрослых – йогу (18+).
Рекомендовано для людей старшего поколения от 50 лет, которым в школу уже поздно.
Дорогие липчане! Поздравляем причастных с Днём знаний! В школу ходить нужно хотя бы потому, что в ней научат азбуке и можно будет беспрепятственно читать новости на GOROD48. Наша лента она крутится 24/7 и вам достаточно время от времени заходить на сайт, чтобы быть в курсе всех событий. Ждём вас на сайте снова и снова!
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