День знаний в Липецке: сколько первоклассников, что липчане ценят в учителях, четверть взрослых ненавидит 1 сентября

Всё самое главное про первый день нового учебного года.

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:





Система заправки автомобилей на АЗС по чётным и нечётным числам вернулась. Сегодня плеснуть в бак топлива имеют право владельцы машин, чьи номера начинаются с 1, 3, 5, 7, 9.





По данным мэрии города, сегодня школы города распахнут двери примерно для 60 тысяч липецких школьников, из которых примерно 5 500 – первоклассники. Все учебные заведения получили паспорта готовности: это 140 школ, детских садов, домов творчества и т.д.





В целом в Липецкой области за парты впервые сядут 11 тыс. ребятишек, а всего в школу пройдут 123 тысячи человек.













Больше половины липчан планируют посетить школьные линейки своих детей, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. 33% взрослых взяли отгулы 1 сентября, ещё 28% отпросились у работодателя на полдня. Так что сегодня многие учреждения, по сути, перестанут функционировать.





Сухой закон





Спиртное в Липецке сегодня не купить. Полный запрет на продажу алкоголя 1 сентября введён в 60 регионах страны, в том числе в нашем.





Впрочем, отмечать липчане будут широко: в кафе и ресторанах столики начали бронировать ещё за месяц, сегодня попасть в заведения без предварительной записи будет довольно проблематично.





Бесплатно в музей

Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) в День знаний приглашает подростков, их родителей и всех-всех бесплатно посетить экскурсии.



