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Зарезавший 65-летнего инвалида-колясочника 42-летний мужчина получил 13 лет колонии строгого режима
Происшествия
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36 минут назад
Зарезавший 65-летнего инвалида-колясочника 42-летний мужчина получил 13 лет колонии строгого режима
До этого убийца шесть лет помогал инвалиду в быту и по хозяйству.
Инвалида-колясочника его постоялец зарезал из-за колбасы. У колясочника в деревне Селище Лебедянского округа его будущий убийца жил с 2019 года, он помогал инвалиду в быту и по хозяйству.
Вечером 14 ноября прошлого года мужчины месте выпивали в бане и поссорились. Хозяин дома сказал помощнику, чтобы он не ел его колбасу, поданную к столу. А 42-летний мужчина не стерпел этого, схватил нож и нанёс им подопечному три смертельных удара в шею. Испугавшись ответственности за совершенное преступление, мужчина скрылся, переночевал в лесу, а затем уехал в Липецк, где и его задержали полицейские.
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