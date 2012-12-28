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сегодня, 16:56
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На проспекте Победы развалилось ограждение остановки

Мэрия потребует гарантийного ремонта от подрядчика реконструкции проспекта.

На проспекте Победы развалилось ограждение остановки «Кольцевая»: металлические перила упали вместе с бетонным основанием.



Оказывается, гарантия на реконструкцию проспекта Победы еще не закончилась. Последний день — 21 октября 2026 года.

«Управление капитального строительства готовит претензию в адрес подрядчика. В документе будут обозначены сроки, в которые он обязан всё исправить», — рассказали GOROD48 в администрации Липецка.

Реконструкцию проспекта Победы в 2019–2020 годах выполняла московская компания «Руслан-1». Мэрия уже судилась с компанией — на проспекте заменены 97 некачественных светильников, асфальт вокруг канализационных люков и дождеприемных решеток, и в  карманах некоторых остановок.
остановка
ремонт
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
геннадий
16 минут назад
Самое главное получить деньги . а что потом будет видно . можно контору прикрыть . а новую открыть . и гуляй
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Колян
51 минуту назад
Так в жемчужине все строится, максимум на пару лет.
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Ком
сегодня, 17:24
Они использовали песко-песчанную смесь.
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...
сегодня, 17:19
Так надо цемент добавлять в раствор...
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Жесть
сегодня, 17:12
Развалились или "Гераклы" местные развалили?!
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