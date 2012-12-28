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Общество
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сегодня, 16:56
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На проспекте Победы развалилось ограждение остановки
Мэрия потребует гарантийного ремонта от подрядчика реконструкции проспекта.
Оказывается, гарантия на реконструкцию проспекта Победы еще не закончилась. Последний день — 21 октября 2026 года.
«Управление капитального строительства готовит претензию в адрес подрядчика. В документе будут обозначены сроки, в которые он обязан всё исправить», — рассказали GOROD48 в администрации Липецка.
Реконструкцию проспекта Победы в 2019–2020 годах выполняла московская компания «Руслан-1». Мэрия уже судилась с компанией — на проспекте заменены 97 некачественных светильников, асфальт вокруг канализационных люков и дождеприемных решеток, и в карманах некоторых остановок.
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