Липецкий врач спасла пассажира летевшего в Египет самолёта

Рейс благополучно закончился, хотя изначально командир хотел запросить экстренную посадку.

Заведующая отделением новорожденных областного перинатального Марина Строева летела в отпуск в Египет и спасла пассажира лайнера, которому стало плохо.В середине полета мужчина потерял сознание. Командир экипажа обратился к пассажирам с вопросом: «Есть ли на борту врач?». Марина Строева откликнулась.«Диагноз пришлось устанавливать на ходу. Со слов родственников, у мужчины был сахарный диабет 2 типа. На фоне приема алкоголя упало артериальное давление и снизился уровень глюкозы до критических цифр. При себе у него не было вообще ничего из необходимого в таких случаях – ни глюкометра, ни препаратов. Но на борту каждого самолета имеется специальный «медицинский ящик», в котором был и глюкометр, и тонометр, и пульсоксиметр, и нужные препараты. Вся необходимая помощь мужчине была оказана», — рассказала об истории спасения министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина.Мужчина пришел в сознание, уровень глюкозы и давление практически пришли в физиологическую норму. А рейс благополучно закончился, хотя изначально командир хотел запросить экстренную посадку.