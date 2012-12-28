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сегодня, 11:00
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Липецкий врач спасла пассажира летевшего в Египет самолёта

Рейс благополучно закончился, хотя изначально командир хотел запросить экстренную посадку.

Заведующая отделением новорожденных областного перинатального Марина Строева летела в отпуск в Египет и спасла пассажира лайнера, которому стало плохо.

В середине полета мужчина потерял сознание. Командир экипажа обратился к пассажирам с вопросом: «Есть ли на борту врач?». Марина Строева откликнулась. 

«Диагноз пришлось устанавливать на ходу. Со слов родственников, у мужчины был сахарный диабет 2 типа. На фоне приема алкоголя упало артериальное давление и снизился уровень глюкозы до критических цифр. При себе у него не было вообще ничего из необходимого в таких случаях – ни глюкометра, ни препаратов. Но на борту каждого самолета имеется специальный «медицинский ящик», в котором был и глюкометр, и тонометр, и пульсоксиметр, и нужные препараты. Вся необходимая помощь мужчине была оказана», — рассказала об истории спасения министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина.

Мужчина пришел в сознание, уровень глюкозы и давление практически пришли в физиологическую норму. А рейс благополучно закончился, хотя изначально командир хотел запросить экстренную посадку.
медицина
врач
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Комментарии (15)

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Сначала новые
Оттуда
21 минуту назад
Откуда, так врачи по 80-90 тысяч получают. Почти все трудятся в нескольких клиниках. А тут зав. отделением. Что Вас удивляет? И муж если работает. Неужели не могут 200-300 тысяч отложить на поездку? Продавщицы ездят туда, а Вы про врачей.
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Фунтик
22 минуты назад
Я не могу себе Египет позволить,так как не беру на лапу.
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Гостья
24 минуты назад
А я в пятницу кровь на анализы сдавала - голова кружится сильно и плохо стало - сахар упал. Хорошо, с собой еду взяла. Если есть диабет, нужно всегда об этом помнить. И с собой носить хотя бы кусок сахара.
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Добро
26 минут назад
Врач везде врач, а мужику нужно было еще налить!
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Иди в Школу.
27 минут назад
Египетская сила. Кто придумал заголовок ?
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Нервная мать
33 минуты назад
Сколько алкоголиков стало, не меньше, чем в 90-х.Едешь в транспорте, так почти каждый заходит с перегаром. Ладно, когда дедки лет 60. Так нет, молодые, лет по 30-35. И едут же на работу утром. А КБ в выходные- это центр притяжения. Толпы людей. От хорошей жизни? От плохой?
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Прямо
19 минут назад
Дедки в 60. Скажете тоже. Это мужчины рабочего возраста, даже не пенсионеры ещё... И далеко не каждый с перегаром, вы зря. А так да, стараюсь общественным транспортом не ездить.
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Откуда
34 минуты назад
У врача деньги на египет???
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Надо же
45 минут назад
Знал, что диабет, не нужно было пить, нужно было глюкометр брать с собой, лекарства и шоколадку или кусок сахара в пакетик. Беспечный какой мужчина. Чуть не умер. Хорошо, врач в самолёте оказалась, спасибо ей. А так, пока сели, пока врача вызвали, его бы уже никто не спас.
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Да уж
23 минуты назад
про диабет 2го типа не все знают
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достали
51 минуту назад
эти туристы, всё не наотдыхаются... устали бендяги
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Понял
52 минуты назад
Египетский врач спасла летевший самолет пассажиром. я так понял из текста.
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Ну да
42 минуты назад
Несколько корявый заголовок. Я тоже три раза прочитала.) То - ли у журналиста утро сегодня не задалось, то - ли переволновался за пассажира, то- ли потому, что сегодня 1 сентября.
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