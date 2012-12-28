Первый день осени будет жарким

Сохраняется температура выше нормы.





В ближайшие сутки на территории Липецкой области сохранится влияние уходящего на восток антициклона, существенных осадков не ожидается. 2 и 3 сентября к региону приблизятся фронты очередного циклона из Скандинавии, которые могут принести местами небольшой дождь.Среднесуточные температуры составят 17-20 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 сентября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, ночью 3-8 м/сек, днем 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов, днем — от +24 до +29.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Ночью — от +11 до +13, днем — от +26 до +28 градусов.День 1 сентября стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году — 3 градуса тепла.