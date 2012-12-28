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25-летняя липчанка с дюжиной судимостей за магазинные кражи снова попалась на воровстве
Погода в Липецке
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18 минут назад
Первый день осени будет жарким
Сохраняется температура выше нормы.
Среднесуточные температуры составят 17-20 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 сентября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, ночью 3-8 м/сек, днем 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов, днем — от +24 до +29.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Ночью — от +11 до +13, днем — от +26 до +28 градусов.
День 1 сентября стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году — 3 градуса тепла.
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