Автобус сгорел утром в Липецке

Спасти автобус пытались очевидцы, но пламя быстро охватило его салон.

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Утром 1 сентября в Липецке перед кольцевой развязкой в районе ЛТЗ и поворота на Усмань сгорел автобус.Судя по видеозаписям очевидцев пожара, пламя пытались сбить огнетушителями водители проезжавших по дороге автомобилей, но оно быстро охватило салон автобуса.В ГУ МЧС по Липецкой области GOROD48 сообщили, что автобус маршрута № 5 горел на площади 16 квадратных метров.— Пассажиров в автобусе не было. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Пожар был оперативно ликвидирован, — рассказали в пресс-службе управления МЧС.