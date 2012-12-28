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24 минуты назад
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Автобус сгорел утром в Липецке

Спасти автобус пытались очевидцы, но пламя быстро охватило его салон.

Утром 1 сентября в Липецке перед кольцевой развязкой в районе ЛТЗ и поворота на Усмань сгорел автобус.

Судя по видеозаписям очевидцев пожара, пламя пытались сбить огнетушителями водители проезжавших по дороге автомобилей, но оно быстро охватило салон автобуса.

В ГУ МЧС по Липецкой области GOROD48 сообщили, что автобус маршрута № 5 горел на площади 16 квадратных метров.

— Пассажиров в автобусе не было. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Пожар был оперативно ликвидирован, — рассказали в пресс-службе управления МЧС.
МЧС
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Комментарии (1)

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Наблюдатель.
5 минут назад
Автобусы изношены до предела и требуют срочной замены. Когда до руководства города и области дойдёт что замена автобусов нужна не вчера и завтра а сегодня.
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