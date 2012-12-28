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Происшествия
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24 минуты назад
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Автобус сгорел утром в Липецке
Спасти автобус пытались очевидцы, но пламя быстро охватило его салон.
Судя по видеозаписям очевидцев пожара, пламя пытались сбить огнетушителями водители проезжавших по дороге автомобилей, но оно быстро охватило салон автобуса.
В ГУ МЧС по Липецкой области GOROD48 сообщили, что автобус маршрута № 5 горел на площади 16 квадратных метров.
— Пассажиров в автобусе не было. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Пожар был оперативно ликвидирован, — рассказали в пресс-службе управления МЧС.
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