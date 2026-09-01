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сегодня, 14:17
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По маршруту №1 вновь поехали трамваи

Пока без пассажиров: началась обкатка новых путей.

Вчера вечером жители улиц Московской, Циолковского, 8 Марта наблюдали картину, от которой отвыкли: по новым рельсам бывшего 1-го маршрута от кольца 9-го микрорайона к Центральному рынку поехали трамваи. Но пока без пассажиров: глава Липецка сообщил, что концессионер начал обкатку новых путей по заново построенному маршруту.

«Техническая часть работ выходит на финишную прямую. Сейчас важно дать инфраструктуре рабочую нагрузку, провести финальную регулировку и выправку, выявить и устранить возможные замечания перед запуском движения с пассажирами. Во время обкатки, в том числе в вечернее и ночное время, может быть слышен шум от движения трамваев. Просим жителей отнестись к этому с пониманием», — написал глава Липецка.

Сейчас подрядные компании концессионера занимаются отсыпкой построенного заново 10-километрового участка щебнем и выправкой новых путей. Строителям осталось довести до ума наружное освещение и сформировать 20 посадочных площадок для пассажиров, на которых затем установят остановочные павильоны.

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Также подрядчикам нужно будет убрать груды строительного мусора на протяжении всего 1-го маршрута. Трамваи повезут людей лишь после проведения испытаний, обкатки путей, уборки стройматериалов и мусора в зоне доступа пассажиров.
фото: пресс-служба администарции Липецка
трамвай
концессия
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
ух
14 минут назад
какие зачотные бордюры на фотке! ежегодно будут менять? по традиции?
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Каменный Лог
22 минуты назад
Ждем с нетерпением, очень рады!!!
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ВАСЯ
27 минут назад
А когда ж на нлмк ветку сделают?????? Замучились с этими пробками... Там половина сделана и бросили... Почему? Там же основной пассажиропоток!!!!!
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Ася
31 минуту назад
Кто же ставит дизлайки? Прокомментируйте свою оценку! Лично я очень жду трамваев, как и пассажиры которые сегодня стояли на остановке, которые увидели идущие трамваи. У Вас есть машина?! Я езжу на транспорте городском. Уже 30 с лишнем лет рядом с трамвайными путями, шум не мешает, сплю нормально в любое время. Не придется ездить с пересадкой. Наши автобусы 17,317,24,324 ох как редко ходят вечером.
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Житель
36 минут назад
Час добрый. Спасибо.
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