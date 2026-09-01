День знаний в Липецке: сколько первоклассников, что липчане ценят в учителях, четверть взрослых ненавидели 1 сентября
Общество
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сегодня, 14:17
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По маршруту №1 вновь поехали трамваи
Пока без пассажиров: началась обкатка новых путей.
«Техническая часть работ выходит на финишную прямую. Сейчас важно дать инфраструктуре рабочую нагрузку, провести финальную регулировку и выправку, выявить и устранить возможные замечания перед запуском движения с пассажирами. Во время обкатки, в том числе в вечернее и ночное время, может быть слышен шум от движения трамваев. Просим жителей отнестись к этому с пониманием», — написал глава Липецка.
Сейчас подрядные компании концессионера занимаются отсыпкой построенного заново 10-километрового участка щебнем и выправкой новых путей. Строителям осталось довести до ума наружное освещение и сформировать 20 посадочных площадок для пассажиров, на которых затем установят остановочные павильоны.
Также подрядчикам нужно будет убрать груды строительного мусора на протяжении всего 1-го маршрута. Трамваи повезут людей лишь после проведения испытаний, обкатки путей, уборки стройматериалов и мусора в зоне доступа пассажиров.
фото: пресс-служба администарции Липецка
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