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Общество
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сегодня, 17:10
В центре Липецка и части Тракторного отключат холодную воду
2 сентября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы по адресам: проспект Победы, 106а, проспект Победы, 21, улица Барашева, 5, также в районе Тракторного будут проводиться работы по реконструкции сетей водоснабжения — без холодной воды временно останутся жители 16 улиц, предупредили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
2 сентября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 по улице Железногорской, обесточат улицы Добровскую, Патриотическую.
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