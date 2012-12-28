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сегодня, 17:10

В центре Липецка и части Тракторного отключат холодную воду

2 сентября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы по адресам: проспект Победы, 106а, проспект Победы, 21, улица Барашева, 5, также в районе Тракторного будут проводиться работы по реконструкции сетей водоснабжения — без холодной воды временно останутся жители 16 улиц, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 5, 5а, 7, 11, 19а, 21, 25, 27, 104д, 106а по проспекту Победы, №№ 31а, 33, 35, 37, 39 по улице Папина, №№ 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 32, 34, 36, 38, 38а, 42 по улице Мичурина, №№ 30, 53, 55, 57, 59, 61 по улице Неделина, № 3 на площади Победы, №№ 3, 5 по улице Барашева, в частном секторе улиц Полетаева, Тюленина, Шевцовой, переулков Черниговского, Хвойного, Боринского, Львовского, Данковского, Витебского, Брянского. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

2 сентября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 по улице Железногорской, обесточат улицы Добровскую, Патриотическую.

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