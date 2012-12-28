В центре Липецка и части Тракторного отключат холодную воду

2 сентября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы по адресам: проспект Победы, 106а, проспект Победы, 21, улица Барашева, 5, также в районе Тракторного будут проводиться работы по реконструкции сетей водоснабжения — без холодной воды временно останутся жители 16 улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 5, 5а, 7, 11, 19а, 21, 25, 27, 104д, 106а по проспекту Победы, №№ 31а, 33, 35, 37, 39 по улице Папина, №№ 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 32, 34, 36, 38, 38а, 42 по улице Мичурина, №№ 30, 53, 55, 57, 59, 61 по улице Неделина, № 3 на площади Победы, №№ 3, 5 по улице Барашева, в частном секторе улиц Полетаева, Тюленина, Шевцовой, переулков Черниговского, Хвойного, Боринского, Львовского, Данковского, Витебского, Брянского.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.2 сентября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 по улице Железногорской, обесточат улицы Добровскую, Патриотическую.