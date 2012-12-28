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Липецкая вечЁрка: День знаний, сгоревший автобус и назначения в мэрии

Сегодня, 1 сентября во всех школах прошли торжественные линейки, утром в Липецке сгорел автобус маршрута № 5, и назначены новые вице-мэр и начальница парков.

Главное событие сегодняшнего дня конечно же День знаний. Во всех школах прошли  торжественные линейки. В школе № 72 напутственные слова ученикам сказали мэр Липецка Михаил Щербаков и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

GOROD48 попросил липчан рассказать об их первом дне в школе.


«Первоклашки. Такие все славные. И вся жизнь впереди. Всех с праздником и успехов в учёбе», — пожелала Гостья.

«Я тоже поздравляю всех учеников, их родителей и педагогов с праздником — 1 сентября. Я всегда любила 1 сентября, линейку в школе. Вспоминаю с ностальгией», — написала Мимо проходила.

В Липецком медицинском колледже линейку сократили из-за сообщения о  якобы минировании учебного заведения. По данным GOROD48, колледж оказался не единственным, где получили такие угрозы. Волна сообщений о минированиях социальных объектов прокатилась и по всей России.

Утром липчане, ехавшие по кольцу в Тракторном, могли  горящий автобус



К счастью, никто не пострадал. Пожар в автобусе №5 возник из-за неисправности двигателя.

«Автобусы изношены до предела и требуют срочной замены. Когда до руководства города и области дойдёт, что замена автобусов нужна не вчера и завтра, а сегодня», — заметил Наблюдатель.

«Пассажиры там были», — сообщил Пассажир.

«Немного были, человек 10. У него поршень выскочил, я его на дороге видел», — добавил Змей.

«Верните Икарусы!» — взмолился Местный.

«А откуда их вернуть, где взять? Самые уютные были ЛиАЗ 677», — ответил Местному.

И хорошая новость на транспортную тему:  по маршруту № 1 наконец-то поехал трамвай. Правда, пока не с пассажирами, а чтобы обкатать новые пути.

Сейчас рабочие занимаются отсыпкой переложенного 10-километрового маршрута щебнем. Строителям осталось довести до ума наружное освещение и сформировать 20 посадочных площадок, на которых затем установят пассажирские павильоны, убрать мусор.

Экс-председатель городского департамента развития территорий Ольга Логинова даже толком отдохнуть не успела, как была назначена на  должность директора МАУК «Культурные пространства Липецка», которое занимается всеми городскими парками.



Напомним, с прежней должности она уволилась на прошлой неделе. И стала первым высокопоставленным чиновником из команды Евгении Уваркиной, не сумевшей найти общий язык с новым мэром Михаилом Щербаковым.

«Хорошая девчуля, строгая!» — похвалил Уварик.

«Пропали парки», — переживает Гость.

«А вы, друзья, как не садитесь», — напомнила Липчанка известную басню Крылова.

«Удачи вам Оля, работы очень-очень много. Пусть у вас, всё хорошо сложится», — пожелал Олег.

«Только не вырубать парки! Парк Победы зарастает диким виноградом. И не строить в нем никаких фитнес-центров и кафе — для этого есть другие городские территории. Пожалуйста, сохраните парки как зеленые оазисы! Не повторите судьбу Зеленого, а теперь Лысого острова!» — попросила Бабушка.

Сегодня же мэр Михаил Щербаков сообщил о назначении нового заместителя —  потерявший на спецоперации ногу спецназовец Роман Жураев займется взаимодействием с участниками СВО и членами их семей, с воинскими частями, военным комиссариатом, правоохранительными органами и другими структурами.

Несмотря на наступление осени, на улице еще по-летнему жарко. Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков,  от +24 до +26 градусов.
вечЁрка
День знаний
пожар
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Комментарии (2)

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Полина
18 минут назад
Нижний парк,совсем голый стал без деревьев в центральной части!Из за гербицидов посохли все деревья,поляна сплошная!Ольга занялась бы озеленением Нижнего Парка!
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как считаете?
28 минут назад
в Липецке остались ещё неперекопанные места?
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