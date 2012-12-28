Липецкая вечЁрка: День знаний, сгоревший автобус и назначения в мэрии

Сегодня, 1 сентября во всех школах прошли торжественные линейки, утром в Липецке сгорел автобус маршрута № 5, и назначены новые вице-мэр и начальница парков.