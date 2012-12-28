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День знаний в Липецке: сколько первоклассников, что липчане ценят в учителях, четверть взрослых ненавидели 1 сентября
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Общество
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сегодня, 20:26
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Липецкая вечЁрка: День знаний, сгоревший автобус и назначения в мэрии
Сегодня, 1 сентября во всех школах прошли торжественные линейки, утром в Липецке сгорел автобус маршрута № 5, и назначены новые вице-мэр и начальница парков.
GOROD48 попросил липчан рассказать об их первом дне в школе.
«Первоклашки. Такие все славные. И вся жизнь впереди. Всех с праздником и успехов в учёбе», — пожелала Гостья.
«Я тоже поздравляю всех учеников, их родителей и педагогов с праздником — 1 сентября. Я всегда любила 1 сентября, линейку в школе. Вспоминаю с ностальгией», — написала Мимо проходила.
В Липецком медицинском колледже линейку сократили из-за сообщения о якобы минировании учебного заведения. По данным GOROD48, колледж оказался не единственным, где получили такие угрозы. Волна сообщений о минированиях социальных объектов прокатилась и по всей России.
Утром липчане, ехавшие по кольцу в Тракторном, могли горящий автобус.
К счастью, никто не пострадал. Пожар в автобусе №5 возник из-за неисправности двигателя.
«Автобусы изношены до предела и требуют срочной замены. Когда до руководства города и области дойдёт, что замена автобусов нужна не вчера и завтра, а сегодня», — заметил Наблюдатель.
«Пассажиры там были», — сообщил Пассажир.
«Немного были, человек 10. У него поршень выскочил, я его на дороге видел», — добавил Змей.
«Верните Икарусы!» — взмолился Местный.
«А откуда их вернуть, где взять? Самые уютные были ЛиАЗ 677», — ответил Местному.
И хорошая новость на транспортную тему: по маршруту № 1 наконец-то поехал трамвай. Правда, пока не с пассажирами, а чтобы обкатать новые пути.
Сейчас рабочие занимаются отсыпкой переложенного 10-километрового маршрута щебнем. Строителям осталось довести до ума наружное освещение и сформировать 20 посадочных площадок, на которых затем установят пассажирские павильоны, убрать мусор.
Экс-председатель городского департамента развития территорий Ольга Логинова даже толком отдохнуть не успела, как была назначена на должность директора МАУК «Культурные пространства Липецка», которое занимается всеми городскими парками.
Напомним, с прежней должности она уволилась на прошлой неделе. И стала первым высокопоставленным чиновником из команды Евгении Уваркиной, не сумевшей найти общий язык с новым мэром Михаилом Щербаковым.
«Хорошая девчуля, строгая!» — похвалил Уварик.
«Пропали парки», — переживает Гость.
«А вы, друзья, как не садитесь», — напомнила Липчанка известную басню Крылова.
«Удачи вам Оля, работы очень-очень много. Пусть у вас, всё хорошо сложится», — пожелал Олег.
«Только не вырубать парки! Парк Победы зарастает диким виноградом. И не строить в нем никаких фитнес-центров и кафе — для этого есть другие городские территории. Пожалуйста, сохраните парки как зеленые оазисы! Не повторите судьбу Зеленого, а теперь Лысого острова!» — попросила Бабушка.
Сегодня же мэр Михаил Щербаков сообщил о назначении нового заместителя — потерявший на спецоперации ногу спецназовец Роман Жураев займется взаимодействием с участниками СВО и членами их семей, с воинскими частями, военным комиссариатом, правоохранительными органами и другими структурами.
Несмотря на наступление осени, на улице еще по-летнему жарко. Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, от +24 до +26 градусов.
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