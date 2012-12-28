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16 минут назад

Мэрия Липецка: автобус загорелся из-за неисправности двигателя.

Пожар начался в моторном отсеке автобуса.

Причиной возгорания муниципального автобуса утром 1 сентября в Липецке могла стать неисправность двигателя. Об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе горадминистрации.

«В связи с технической неисправностью двигателя произошло возгорание топливной смеси в моторном отсеке автобуса. Локализовать пожар огнетушителем водителю не удалось. Автобус потушен прибывшей бригадой пожарной службы», — сообщили в мэрии.

Напомним, автобус маршрута №5 загорелся утром на подъезде к кольцу в Тракторном. Пламя быстро охватило салон. С огнем боролись два пожарных расчета.
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