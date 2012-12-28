Велосипедист выехал под грузовик на тамбовской трассе

48-летнего мужчину госпитализировали.



31 августа на трассе Орёл – Тамбов в Липецке под грузовик «Вольво» попал 48-летний велосипедист. Мужчина получил травмы, его госпитализировали.«По предварительным сведениям, причиной ДТП стало нарушение правил расположения транспортного средства на дороге велосипедистом», — сообщила Госавтоинспекция.Вчера произошла ещё одна авария с пострадавшим: в Усмани столкнулись «ВАЗ-2109» и «ВАЗ-2110» под управлением 18-летних водителей. Травмы получил водитель «десятки».Также автоинспекторы зарегистрировали 22 столкновения автомобилей, которые обошлись без пострадавших.