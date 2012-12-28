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Происшествия
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56 минут назад
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Велосипедист выехал под грузовик на тамбовской трассе
48-летнего мужчину госпитализировали.
«По предварительным сведениям, причиной ДТП стало нарушение правил расположения транспортного средства на дороге велосипедистом», — сообщила Госавтоинспекция.
Вчера произошла ещё одна авария с пострадавшим: в Усмани столкнулись «ВАЗ-2109» и «ВАЗ-2110» под управлением 18-летних водителей. Травмы получил водитель «десятки».
Также автоинспекторы зарегистрировали 22 столкновения автомобилей, которые обошлись без пострадавших.
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