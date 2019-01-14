Ум, честь и совесть… не очень важны современному чиновнику?

GOROD48 продолжает рубрику «Люди, которые удивили липчан на уходящей неделе».

В первом выпуске 2019 года мы коснемся событий, которые случились с 1 января, включая новогодние каникулы.

Должность есть, ума не надо?











Глава Усмани Алексей Бокарев в первые рабочие дни подал в отставку. Как сообщили GOROPD48 на условиях анонимности в правоохранительных органах, диплом мэра о высшем образовании оказался поддельным, вот он и решил «смыться» по-тихому, когда все вскрылось во время проверки.

«Нам такой кадр не дорог и не нужен», - тут же открестилась от Бокарева областная власть в лице вице-губернатора Александра Никонова.

До того, как править Усманью, чиновник, которого подозревают в использовании подложного документа, работал на многих руководящих должностях – заместителем главы администрации Усмани, председателем районной избирательной комиссии.

Судя по действиям наших «слуг народа», дипломы об образовании нужно срочно проверить у всех. А еще неплохо бы проверить уровень IQ – чтобы он дотягивал хотя бы до кухарки, которая, как известно, может править государством. Вся эта история лишний раз показывает – ох, совсем не образованность помогает сделать карьеру в наших чиновничьих кругах. Бокарев ведь руководил Усманью аж с 2015 года.

«… Не мешки ворочать»







В свое время вопрос об образовании чиновников ставил оппозиционный депутат областного Совета Олег Хомутинников, выискавший немало случаев плагиата в кандидатских и докторских руководителей высшего ранга (правда, без каких бы то последствий для «ученых»).

Хомутинников продолжает будоражить общественность. Так, он заявил о необходимости вернуть возможность участия в выборах губернатора Липецкой области самовыдвиженцев и пообещал осчастливить жителей региона тем, что зарегистрирует свою кандидатуру. Пока еще ничего не решено, но хитрый депутат уже начал свою предвыборную агитацию. И ее, по нашему убеждению, он… тоже «слизал» - у бывшего губернатора Олега Королева. В частности, Хомутинников вслед за «Петровичем» обещает построить в Липецке метро, но пошел еще дальше. Хомутинников на голубом глазу заявляет, что сумеет перетащить в Липецк из США Илона Маска, который разработал и реализовал проект скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом.

Излишни какие-либо комментарии. Воздух у них во властных структурах что ли отравлен? И галлюцинации приходят уже одинаковые: что «служителям вертикали», что – так называемой оппозиции.

«Неси меня, олень…»







Еще один олень попадает в наш хит-парад – тот самый, что сбежал из контактного зоопарка в Парке Победы. Копытное животное удалось поймать, когда оно скакало по 24-му микрорайону.

Ну дык не случайно олень – тоже один из символов Нового Года. Если бы его изловил один из многочисленных «Дедов Морозов по вызову», то вдвоем с рогатым напарником заработал бы баснословные гонорары.

Прощай «оружие»







В новогоднюю ночь 40-летний житель Добринки сел на раскаленную электрическую плитку, очевидно, перепутав ее с табуретом. И сжег свои гениталии – до углей. В центральную районную больницу он обратился лишь 7 января! А до этого терпел нечеловеческую боль.

Любопытно, на что он надеялся, когда тянул с походом к врачам? Что все само вырастет вновь?

Совсем не по Льву Толстому







Утром 1 января житель Лев-Толстовского района задушил собственного 68-летнего отца – все из-за того, что папаша вылакал бутылку водки, с которой сынок заявился к нему накануне. Видите ли, старику тоже захотелось праздника. Не получивший утреннего спиртного 39-летний мужчина повалил старика на пол, сломал коленом ребра и удушил, а затем еще пытался скрыть следы преступления. Правда, жертву при всем желании не повернется язык назвать безобидной. Убитый пенсионер ранее отсидел срок за убийство… матери подозреваемого.

Семейка.… Куда там американцам с их приторно-бесконечной «Санта-Барбарой».

Отрицательное обаяние







Сосульки стали настоящим бедствием для Липецка нынешней зимой. Управляющие компании не спешат их сбивать с домов, несмотря на риск для жителей и предупреждения прокуратуры. Липчане жалуются, что ледяные сталактиты в длину иногда достигают 5 метров. А на некоторых зданиях, как например на Циолковского-12/2, наледь образовала причудливые узоры на несколько этажей.

Это как раз тот случай, когда красоту приходится искать в безалаберности (коммунальщиков).

Пенсионер избил полицейского костылем







Старшего сержанта отдела полиции №8 побил пенсионер - ветеран труда и отличник производства. Первый удар костылем попал точно в цель, второй – заблокировали полицейские. Дедулю судили и приговорили к штрафу в 10 тысяч рублей.

Не стареют душой ветераны!

Новогодний укус







Еще один случай из новогодних каникул. Посетителя бани в Ельце покусал огромный алабай, которого хозяин использовал в качестве… контролера. Как выяснилось, владелец помывочной специально выпускали кобеля во двор, чтобы из бани не сбежали не расплатившиеся за услуги клиенты. Правда, соответствующей предупреждающей таблички в заведении не было.

Теперь про заведение наверняка будут говорить, что сторожа здесь злые, как настоящие собаки.

Заемщик против ростовщика, XXI век







Житель Липецка взял в долг 800 тысяч рублей у мужчины, промышляющего выдачей денег под проценты. Но расписку написал… исчезающими чернилами. Приговор суда оказался гуманным – три года условно, даже несмотря на то, что подсудимый не признал свою вину, а стало быть, не раскаялся в содеянном.

А в русской классике с процентщиками поступали еще суровее: в 19-м столетии Родион Раскольников лупил старушку топором. А тут, понимаешь, просто использовал исчезающие чернила. У кого теперь повернется язык сказать, что наша страна не развивается?!

Удивлялся Егор КРЕТОВ.



Использованы фото вседел.рф, usmocz.ru, amazingfacts.ru, rbth.com