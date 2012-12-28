Директор липецкого зоопарка вновь стал самым высокооплачиваемым бюджетником Липецка

На втором месте по доходам — начальник парков, на третьем — главный смотритель города.

На сайте администрации Липецка опубликованы данные о доходах подведомственных мэрии организаций. И на первом месте снова директор липецкого зоопарка, Почетный гражданин Липецка Александр Осипов — его среднемесячная зарплата в 2024 году составила 196,4 тысячи рублей.Второй по уровню заработка — директор МАУК «Культурные пространства Липецка» Михаил Степанов — 190,4 тысячи (кстати, первый зам Степанова получал, в среднем, по 125,9 тысячи, а главбух культурных пространств даже больше — 139,4 тысячи рублей). Следующий по зарплате — главный смотритель города Виталий Лесных. Начальник ведомства с самыми широкими полномочиями — от ремонта дорог и фонтанов до отлова собак и содержания пляжей — в среднем получал в прошлом году 189,4 тысячи рублей. У всех его четырех заместителей заработки ровно вдвое меньше.Если говорить о сфере ЖКХ, то тут лидирует директор МУП «Липецктеплосеть» Дмитрий Бондаревский с его 170,9 тысячами рублей. С одной стороны, предприятие, обеспечивающее Сокол и Сырский Рудник теплом и горячей водой, работает почти без аварий в отличие от «РИР-Энерго» (бывшей «Квадры»), с другой — постоянно требует средства из городского бюджета на свою текущую деятельность.Где-то рядом по доходам — начальник МКУ «Управление строительства города Липецка» со средней зарплатой в 168,4 тысячи, директор МБУ «Управление благоустройства Липецка» со 165,4 тысячами и директор МБУ «Липецкгорсвет» со 155 тысячами рублей.Транспортную отрасль в мэрии представляют три организации. Зарплата директора АО «Липецкпассажиртранс», самого крупного городского перевозчика, Дмитрия Мартыненко составила 148,1 тысячи рублей. 114,2 тысячи получал директор МУП «Горэлектротранс» Александр Алынин.Удивительно, но довольно прибыльным делом оказалась традиционно находящаяся в загоне липецкая культура. Например, главный библиотекарь Липецка, экс-председатель департамента культуры мэрии Иван Хромых ежемесячно зарабатывал 163,9 тысячи рублей.Худрук Липецкого дома музыки Наталья Сосновская получала по 166,8 тысяч рублей, а директор муниципального драмтеатра Галина Кулешова — 162,7 тысячи. Чуть меньше получали в прошлом году директора городских ДК — от минимальных 132 до максимальной 151 тысячи рублей. Буквально вдвое меньше — заработки у директоров детских школ искусств. Исключение — Светлана Полина, директор МБУ ДО «ДШИ № 11» с ее 120,3 тысячами рублей.Неожиданно мало зарабатывает директор МБУ «Ритуальные услуги» Евгений Лепекин — всего-то по 101,5 тысячи рублей в месяц. Куда приличнее зарплата руководителя МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка» — 152,6 тысячи. Между ними по уровню зарплаты — директор МКУ «Межведомственный центр учета города Липецка», главный бухгалтер мэрии Ирина Мамонова со 125,8 тысячами рублей.Если сравнивать зарплаты этих же руководителей с теми, которые они получали годом ранее, в 2023-м, то они выросли на 20-30 тысяч рублей.Теперь — об образовании. Всего в Липецке — 67 детских садов. Если по итогам 2022 года никто из заведующих детскими садами не получал официально ста тысяч рублей, то в 2023-м таких было уже пятеро, а в 2024-м — 14. В среднем, заведующие детскими садами получают порядка 90 тысяч рублей, но в списках счастливчиков встречаются и главные бухгалтеры с зарплатой от сотки. В ТОП-3 попали Лилия Шевчук, заведующая 62-м детсадом (111 820 рублей), Наталья Грибкова из 4-го (112 908 рублей) и Наталья Стрельникова из 32-го (118 397 рублей). Примечательно, что Наталья Стрельникова возглавляла рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей в системе дошкольного образования в 2021-м, 2022-м и 2023-м годах. Есть на кого равняться!В Липецке 64 образовательных учреждения (гимназии, лицеи, школы). И там, конечно, есть свои иконы стиля, несмотря на то, что 100 000 рублей — это, в общем заурядная ежемесячная зарплата директоров. Поэтому мы посчитали только тех, кто получал от 120 тысяч и больше. Таких руководителей оказалось 24! Не уступила своей позиции конкурентам директор 64-й гимназии Валерия Кушникова. Как и годом ранее, по итогам 2024-го она — самый зарабатывающий руководитель с 169,7 тысячами рублей (за год ее средняя заплата выросла на 28,5 тысячи рублей. В спину ей дышат руководители вечерней школы №1 Елена Бирюкова (153 952 рублей) и школы №47 Игорь Катасонов (153 447 рублей).Нормой для многих средних общеобразовательных учреждений является доход завуча от 100 тысяч. Вот обычный пример. У директора 34-й школы Ольги Клименко зарплата — 134,4 тысячи. А у ее четырех завучей — от 113 до 118 тысяч. Главбух в этой школе получает 126 тысяч рублей. А вот «золотая» Валерия Кушникова держит своих замов в черном теле — зарплаты завучей в ее гимназии вдвое меньше, чем у нее.Если говорить об учреждения допобразования, то только два руководителя получают меньше ста тысяч: директор Дома детского творчества «Лира» Екатерина Усачева (63 093 рубля) и директор оздоровительного лагеря «Орленок» Елена Лапа (86 675 рублей). Явный лидер этой группы — директор Центра развития творчества «Левобережный» Татьяна Ханеня с 146 тысячами рублей.А вот доходы руководителей спортивных организаций невелики. Только в трех из 16 муниципальных учреждений руководители получают больше ста тысяч Это экс-председатель департамента по физической культуре и спорту, а ныне директор 11-й спортшколы Александра Кузнецова (161 969 рублей), директор СК «Сокол» Александр Перевозчиков (138 591 рубль) и директор спортшколы № 3 «Лидер» Людмила Мозгунова (108 487 рублей).Особняком стоит муниципальное автономное учреждение «Спортивный город». Там у всех все ровно. Директор Дмитрий Дубровский зарабатывает 111 915 рублей, два его зама — 123 тысячи и 113 тысяч соответственно. Еще 115 тысяч рублей — главбух. На сайте учреждения говорится, что оно «создает условия для активного участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий по месту жительства для детей, подростков, молодежи и взрослого населения города Липецка». На страничке организации «Информация» — пустота.И это как раз то ведомство, которое заявило, что 64% горожан — активные спортсмены.