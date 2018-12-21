Общество
23 минуты назад
Олег Хомутинников желает пригласить в Липецк Илона Маска для разработки туннеля под рекой
11 259
Депутат областного Совета обнаружил у себя губернаторские амбиции.
Внефракционный депутат областного Совета Олег Хомутинников не перестает удивлять. Новой его идеей стало желание «продолжить дело нашего сенатора-пенсионера Олега Королева, который планировал построить в Липецке метро».
- Бывший губернатор был большим мечтателем, но плохо разбирался в современных технологиях. У меня с этим все в порядке. Я - один из немногих людей в стране, кто ездит на моноколесе, - заявил GOROD48 Олег Хомутинников.
Мятежный депутат областного Совета, которого его коллеги пытались привлечь к уголовной ответственности за клевету на них, заявил, что будет баллотироваться в следующем году на должность главы администрации региона. Очевидно, к такому решению его подвигнул лидер «Партии перемен» Дмитрий Гудков, который после своего ноябрьского визита в Липецк в своем «Фейсбуке» разместил пост «У нас есть кандидат в губернаторы. Не зря я ездил в Липецк».
- В областном совете депутатов есть ровно один человек, который не боится гнуть свою линию - Олег Хомутинников. Как когда-то я в Госдуме. Он разоблачал плагиатчиков диссертаций, от губернатора и его замов до главы избиркома; его пытались лишить мандата за критику парламента; не боится СМИ - писал жалобу на Путина, который катался в лодке без спасжилета. Ну и просто ездит на моноколесе. А это в Липецке дорогого стоит, - написал о Хомутинникове лидер «Партии перемен».
На выборы губернатора Олег Хомутинников собирается идти самовыдвиженцем. Но вот незадача - стараниями экс-губернатора Олега Королева самовыдвижение на этот пост в нашем регионе невозможно.
- Я уже разработал законопроект, по которому самовыдвиженцам можно участвовать в выборах главы администрации области. Законопроект написан летом и сейчас находится на доработке, после чего вновь будет подан в областной Совет в ближайшее время. Документ предусматривает снижение муниципального фильтра до 5% и введение процедуры самовыдвижения на выборах губернатора Липецкой области, - сообщил GOROD48 Олег Хомутинников.
Кстати, врио губернатора Игорь Артамонов также заявил, что пойдет на выборы. Но он не является членом какой-нибудь партии, а потому может пойти либо по пути Олега Хомутинникова, либо стать выдвиженцем «Единой России».
- Если я выиграю выборы и стану губернатором, то привлеку для решений городских проблем самые лучшие умы. Например, приглашу под свою личную ответственности в Россию Илона Маска, который разработал и реализовал проект скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом, по которому сам и промчался на своем электрокаре. Подземный тоннель можно построить и в таком полумиллионным городе, как Липецк, и не только не для электропоездов, но и для автомобилей. За основу в любом случае нужно взять идеи Маска, а деньги дадут российские бизнесмены, проживающие зарубежном. Например, Ходорковский или Чичваркин, - заявил Олег Хомутинников.
- Бывший губернатор был большим мечтателем, но плохо разбирался в современных технологиях. У меня с этим все в порядке. Я - один из немногих людей в стране, кто ездит на моноколесе, - заявил GOROD48 Олег Хомутинников.
Мятежный депутат областного Совета, которого его коллеги пытались привлечь к уголовной ответственности за клевету на них, заявил, что будет баллотироваться в следующем году на должность главы администрации региона. Очевидно, к такому решению его подвигнул лидер «Партии перемен» Дмитрий Гудков, который после своего ноябрьского визита в Липецк в своем «Фейсбуке» разместил пост «У нас есть кандидат в губернаторы. Не зря я ездил в Липецк».
- В областном совете депутатов есть ровно один человек, который не боится гнуть свою линию - Олег Хомутинников. Как когда-то я в Госдуме. Он разоблачал плагиатчиков диссертаций, от губернатора и его замов до главы избиркома; его пытались лишить мандата за критику парламента; не боится СМИ - писал жалобу на Путина, который катался в лодке без спасжилета. Ну и просто ездит на моноколесе. А это в Липецке дорогого стоит, - написал о Хомутинникове лидер «Партии перемен».
На выборы губернатора Олег Хомутинников собирается идти самовыдвиженцем. Но вот незадача - стараниями экс-губернатора Олега Королева самовыдвижение на этот пост в нашем регионе невозможно.
- Я уже разработал законопроект, по которому самовыдвиженцам можно участвовать в выборах главы администрации области. Законопроект написан летом и сейчас находится на доработке, после чего вновь будет подан в областной Совет в ближайшее время. Документ предусматривает снижение муниципального фильтра до 5% и введение процедуры самовыдвижения на выборах губернатора Липецкой области, - сообщил GOROD48 Олег Хомутинников.
Кстати, врио губернатора Игорь Артамонов также заявил, что пойдет на выборы. Но он не является членом какой-нибудь партии, а потому может пойти либо по пути Олега Хомутинникова, либо стать выдвиженцем «Единой России».
- Если я выиграю выборы и стану губернатором, то привлеку для решений городских проблем самые лучшие умы. Например, приглашу под свою личную ответственности в Россию Илона Маска, который разработал и реализовал проект скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом, по которому сам и промчался на своем электрокаре. Подземный тоннель можно построить и в таком полумиллионным городе, как Липецк, и не только не для электропоездов, но и для автомобилей. За основу в любом случае нужно взять идеи Маска, а деньги дадут российские бизнесмены, проживающие зарубежном. Например, Ходорковский или Чичваркин, - заявил Олег Хомутинников.
11 259
Перри Мейсон
срочно
Перри Мейсон
этот депутант
Как ответит Липецк
Кассир
РжуПодСтолом СтоПицотТыщРаз
Петя
Перри Мейсон
Нелли