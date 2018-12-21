Общество

23 минуты назад

Олег Хомутинников желает пригласить в Липецк Илона Маска для разработки туннеля под рекой

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#Олег Хомутинников #Илон Маск
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Олег Хомутинников желает пригласить в Липецк Илона Маска для разработки туннеля под рекой

Депутат областного Совета обнаружил у себя губернаторские амбиции.

Внефракционный депутат областного Совета Олег Хомутинников не перестает удивлять. Новой его идеей стало желание «продолжить дело нашего сенатора-пенсионера Олега Королева, который планировал построить в Липецке метро».

- Бывший губернатор был большим мечтателем, но плохо разбирался в современных технологиях. У меня с этим все в порядке. Я - один из немногих людей в стране, кто ездит на моноколесе, - заявил GOROD48 Олег Хомутинников.

Мятежный депутат областного Совета, которого его коллеги пытались привлечь к уголовной ответственности за клевету на них, заявил, что будет баллотироваться в следующем году на должность главы администрации региона. Очевидно, к такому решению его подвигнул лидер «Партии перемен» Дмитрий Гудков, который после своего ноябрьского визита в Липецк в своем «Фейсбуке» разместил пост «У нас есть кандидат в губернаторы. Не зря я ездил в Липецк».

- В областном совете депутатов есть ровно один человек, который не боится гнуть свою линию - Олег Хомутинников. Как когда-то я в Госдуме. Он разоблачал плагиатчиков диссертаций, от губернатора и его замов до главы избиркома; его пытались лишить мандата за критику парламента; не боится СМИ - писал жалобу на Путина, который катался в лодке без спасжилета. Ну и просто ездит на моноколесе. А это в Липецке дорогого стоит, - написал о Хомутинникове лидер «Партии перемен».

На выборы губернатора Олег Хомутинников собирается идти самовыдвиженцем. Но вот незадача - стараниями экс-губернатора Олега Королева самовыдвижение на этот пост в нашем регионе невозможно.

- Я уже разработал законопроект, по которому самовыдвиженцам можно участвовать в выборах главы администрации области. Законопроект написан летом и сейчас находится на доработке, после чего вновь будет подан в областной Совет в ближайшее время. Документ предусматривает снижение муниципального фильтра до 5% и введение процедуры самовыдвижения на выборах губернатора Липецкой области, - сообщил GOROD48 Олег Хомутинников.

Кстати, врио губернатора Игорь Артамонов также заявил, что пойдет на выборы. Но он не является членом какой-нибудь партии, а потому может пойти либо по пути Олега Хомутинникова, либо стать выдвиженцем «Единой России». 

- Если я выиграю выборы и стану губернатором, то привлеку для решений городских проблем самые лучшие умы. Например, приглашу под свою личную ответственности в Россию Илона Маска, который разработал и реализовал проект скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом, по которому сам и промчался на своем электрокаре. Подземный тоннель можно построить и в таком полумиллионным городе, как Липецк, и не только не для электропоездов, но и для автомобилей. За основу в любом случае нужно взять идеи Маска, а деньги дадут российские бизнесмены, проживающие зарубежном. Например, Ходорковский или Чичваркин, - заявил Олег Хомутинников.
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#Олег Хомутинников #Илон Маск
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Комментарии (12)

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Перри Мейсон

28 секунд назад
Кассир, так у Олега и масштаб не тот
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срочно

57 секунд назад
нужен Крестный Ход от клоунов и алканов у власти. все соседи ржут над нами....
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Перри Мейсон

2 минуты назад
Как ответит Липецк, согласен. Не за Олегом же идти в самом деле..
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этот депутант

3 минуты назад
получил корочки через еГЭ? если так то понятно) а те кто его выбрал видно с корочками от 19 февраля 1861 года - когда якобы рабство отменили.
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Как ответит Липецк

3 минуты назад
Перри Мейсон, оппозиция найдётся , лидера нет !
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Кассир

3 минуты назад
Перри Мейсон, а по-моему планы Хомута гораздо реалистичнее бреда Путина про пятую экономику в мире.
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РжуПодСтолом СтоПицотТыщРаз

5 минут назад
этот балабол - отличная замена Артурчику!
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Петя

5 минут назад
Нелли, хомут , молодец. Он просто издевается над тупорылыми едросам и всё. А тебе хабалке наверное завидно.
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Перри Мейсон

6 минут назад
Теперь понимаете почему у такой оппозиции шансов на выборах нет?
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Нелли

12 минут назад
Бесится воробушек, вредничает. Да мужика ему хорошего надо - вот и всё.
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