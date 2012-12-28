+2 рубля по налу и безналу: с 1 июня в Липецке вырастет тариф на проезд общественном транспорте.
Происшествия
178
10 минут назад
Липчанин свел счеты с жизнью на стоянке у «Европы» в центре Липецка
Окровавленное тело нашли в «Ладе Калине».
На стоянку прибыли силовики и медики. Судебные медики пришли к выводу, что 53-летний липчанин умер от острой кровопотери: у него были раны на груди и левой руке.
Советским райотделом регионального Следкома начата доследственная проверка. Приоритетной является версия о самоубийстве мужчины: недавно от него ушла жена, а врачи диагностировали у него тяжелое заболевание.
0
0
0
0
0
Комментарии