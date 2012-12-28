Липчанин свел счеты с жизнью на стоянке у «Европы» в центре Липецка

Окровавленное тело нашли в «Ладе Калине».

Вчера около 15 часов кто-то из посетителей «Европы» на Советской обнаружил в припаркованной на стоянке «Ладе Калине» окровавленного мужчину без признаков жизни.На стоянку прибыли силовики и медики. Судебные медики пришли к выводу, что 53-летний липчанин умер от острой кровопотери: у него были раны на груди и левой руке.Советским райотделом регионального Следкома начата доследственная проверка. Приоритетной является версия о самоубийстве мужчины: недавно от него ушла жена, а врачи диагностировали у него тяжелое заболевание.