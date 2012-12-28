Липецкая вечЁрка: погибший на стройке, повышение стоимости проезда и День пограничника

Сегодня, 28 мая, на стройке погиб рабочий, его напарник получил серьезные травмы, перевозчикам сообщили о повышении проезда на два рубля, и пограничники отметили свой День.