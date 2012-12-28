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54 минуты назад
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Липецкая вечЁрка: погибший на стройке, повышение стоимости проезда и День пограничника

Сегодня, 28 мая, на стройке погиб рабочий, его напарник получил серьезные травмы, перевозчикам сообщили о повышении проезда на два рубля, и пограничники отметили свой День.

Утром на улице Молодежной в Тракторном обрушилась часть стены строящегося дома. Обломки кирпичей упали на двух рабочих с высоты 14-го этажа. Один мужчина погиб, второго с серьезными ранениями госпитализировали.







Региональный следком позже уточнил, что погибшему было 27 лет. Пострадавший находится в реанимации. Строит дом воронежская компания.

Обстоятельства произошедшего на стройке выясняет следственный отдел по Октябрьскому округу Липецка регионального Следкома. Следователи осмотрели место происшествия, потребовали строительно-техническую документацию, и устанавливают тех, кто ответственен за безопасность на стройке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Здоровья пострадавшему, соболезнования родственникам погибшего»,— написал Атеист.

«Ещё не достроили, а уже разваливается», — заметил Юрий.

«Какие сейчас новостройки, так лучше во вторичке оставаться!», — считает комментатор.

Накануне  на парковке у ТРЦ «Европа» на улице Советской в автомобиле «Лада Калина» обнаружили окровавленное тело 53-летнего мужчины. Приоритетной версией его смерти является  самоубийство: недавно от липчанина ушла жена, а врачи диагностировали у него тяжелое заболевание.

«Лучшее средство от депрессии — помогать окружающим. Людям, животным, растениям», — считает Павел Кузовлев.

1 июня начнется не только лето, но и повысятся цены на проезд в Липецке. На два рубля всем, независимо от способа оплаты: картой или наличными.

Сейчас проезд в общественном транспорте Липецка стоит 34 рубля наличными и 29 рублей — по карте. В последний раз цены на проезд повышались год назад.

Новость, естественно набрала сотни недовольных комментариев. Читатели GOROD48 рассказывали о некачественном транспортном обслуживании.

«Ехала в воскресенье в 352 автобусе справа от водителя, работала печка, чуть ногу не обожгла, а на улице плюс 28 градусов», — пожаловалась Бабушка.

«Весь почти частный транспорт работает до 19 часов, в субботу и воскресенье автобусов меньше на выходе. Во многих маршрутах нет прямых сообщений, приходится ездить с пересадками. И за это платить на два рубля больше по прихоти перевозчиков? Да и ещё в немытых автобусах», — возмутился Гость.

«У нас в городе по многим маршрутам нет прямого проезда, приходится ездить с пересадками. Почему транспортники и правительство не слышат народ? Где программа «Пересадка одного часа». Как в других городах!», — спросил другой Гость.

«Автобус 323 часто пропускает рейс на 23:00 с ЛТЗ. как итог очень долго порядка 40-50 минут вместо 20-25 минут приходится ждать автобус. Про 11 маршрут вообще говорить не приходится — это просто ужас. Маршрут никому не нужный и может вечером вообще не приехать хоть 1,5 часа подожди», — переживает Никита.

«Конечно «липецкие перевозчики уже знают», что тариф повысится. Можно не заморачиваться с соблюдением расписания, объявлением остановок, мытьем автобусов и прочее. Ведь каждая их хотелка удовлетворяется. А жалобы пассажиров — это блажь. 11, 332, 379, 321 по часу ждёте? Не страшно, езжайте с пересадкой. А бесплатная пересадка в Липецке, в отличии от других городов, невозможна», — напомнил !

«Где униформа водителей, про которую нам басни рассказывали при предыдущим повышением оплаты? Люди из Грязей до НЛМК доезжают быстрее, чем в Липецке со спальных районов. Вечером автобусы по часу ждут», — написал недовольный Гость.

«А кондиционеры во всех автобусах будут? Или снова в пробках стоять и от духоты в обморок падать?», — решила уточнить Липа.

«За что подняли проезд, за то что автобусы не ходят после 9 вечера, и не можешь уехать? За грязь в автобусах и хамство водителей, особенно когда автобус битком?», — недоумевает М.

«А где мне взять эти два рубля, если мне ни кто зарплату поднимать не хочет?», — спросила Татьяна.

«Почему в Москве и Московской области весь общественный транспорт для пенсионеров бесплатный?! Мы в одном государстве живём?!», — не понимает Юля.

«Вчетвером скинуться, и выйдет дешевле на такси доехать». — подсчитали Чудеса.

Сегодня с утра все причастные праздновали  День пограничника. Торжества начались на площади Героев, где состоялась официальная часть, потом было традиционное шествие по центу Липецка.


В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что общественный порядок пограничники не нарушали.

«Всех, кто служил и служит на границе, с праздником!», — поздравила Лиза.

Еще чуть-чуть и снова, возможно, начнутся температурные рекорды. Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков,  от +29 до +31 градуса.

Жарче всего 29 мая было в 2007 году, когда столбики термометров поднялись до отметки +33 градуса. Спустя десятилетие, в 2017 году, на дворе был всего 0.

И обратите внимание, ночью для дополнительных работ после капитального ремонта путей на улице Станционной перекроют движение через железнодорожный переезд .

Объездной путь предусмотрен по следующему маршруту: Ж/Д переезд по ул. Станционная: объезд через Гагарина — Лебедянское Шоссе — Опытная.

вечЁрка
несчастный случай
стоимость проезда
День пограничника
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Комментарии (2)

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Люда
14 минут назад
Есть такая служба — границу охранять. Пограничников с праздником!
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Электорат
38 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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