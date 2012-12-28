Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчанин свел счеты с жизнью на стоянке у «Европы» в центре Липецка
Происшествия
+2 рубля по налу и безналу: с 1 июня в Липецке вырастет тариф на проезд общественном транспорте.
Общество
На улице Папина разбились мотоциклист и его пассажир
Происшествия
Стена строящегося дома обрушилась на рабочих в Тракторном: один погиб, второй искалечен
Происшествия
«Река Липовка скоро станет судоходной»: возле молокозавода прорвало водопровод
Общество
Пограничники собрались на площади Героев
Общество
Ответ всем хейтерам: презентация липецкого медвуза собрала аншлаг
Общество
Липецкая вечЁрка: разбившийся в церкви, нечто в реке Воронеж и столб дыма над Сырским Рудником
Общество
Вход в благотворительный фонд завален одежной и обувью
Общество
Сегодня в Липецке: День пограничника, каждый 4-й школьник нашёл работу на каникулах, богачи стонут от трудностей жизни
Общество
Читать все
Директор липецкого зоопарка вновь стал самым высокооплачиваемым бюджетником Липецка
Общество
Отсутствием воды у жителей Липецкого округа заинтересовалась прокуратура
Общество
Площадки для игр и спорта, озеленение и освещение: жители 22-го и 26-го микрорайонов ставят задачи
Общество
Мошенники предлагают льготы от лица компании «Новитен»
Происшествия
Знаменитый липецкий педагог и в 76 лет стал призёром первенства России по самбо
Спорт
Сухая и жаркая погода погостит в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
«Мы это сделали!». 8-кратная чемпионка России по кикбоксингу подготовила себе преемницу
Спорт
Водитель и 13 пассажиров автобуса «Елец — Воронеж» пострадали в ДТП в Рамонском районе
Происшествия
Охотинспекторы вовремя заметили пожар и предотвратили взрыв газового баллона
Происшествия
На НЛМК определили лучших слесарей по ремонту автомобилей
НЛМК Live
Читать все
Спорт
340
сегодня, 18:27
2

Знаменитый липецкий педагог и в 76 лет стал призёром первенства России по самбо

А одного из наших медалистов подготовил легендарный Ким Марков.

Знаменитый липецкий спортсмен и педагог Николай Климанов и в 76 лет продолжает выходить на борцовский ковёр! В Орле аксакал занял 2-е место в первенстве России по самбо среди мастеров (ветеранов).

В категории до 79 кг (группа М10) наш заслуженный земляк выиграл у Николая Швейкина из Казани. В упорном поединке за «золото» победитель первенств мира и Европы на этот раз уступил выступавшему под флагом Москвы Мянсуру Садретдинову, но всё равно заслужил свою порцию славы.

Николай Климанов известен тысячам липчан, долгие годы он работал преподавателем в Липецком государственном педагогическом институте/университете.

В Орле ветераны из Липецкой области взяли два «золота». 52-летний ельчанин Сергей Белоусов выиграл турнир по боевому самбо в весовой категории до 98 кг (категория М4). А 68-летний Ельчанин Виктор Якунин стал победителем в спортивном самбо в категории до 79 кг (группа М8), одержав три победы. При этом Якунин был самым старшим участником в своём весе.

49-летний Сергей Гуляев в весе свыше 98 кг (группа М5) занял третье место. Любопытно, что Гуляева под готовил Почётный гражданин Липецка и ветеран тренерского цеха знаменитый Ким Марков, который и в 93 года продолжает готовить учеников.

Первенство России в Орле собрало около 300 самбистов из 52 регионов страны, а также гостей из Белоруссии и Казахстана.
Самбо
Николай Климанов
2
0
0
3
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Тарас
15 минут назад
Рад за Климанова, учился в Пединституте, когда он преподавал Замечательный человек
Ответить
Дед
16 минут назад
Точно теперь пенсию отменят
Ответить
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Говорит Липецк
Какая улица в Липецке самая красивая?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить