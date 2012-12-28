Знаменитый липецкий педагог и в 76 лет стал призёром первенства России по самбо

А одного из наших медалистов подготовил легендарный Ким Марков.

Знаменитый липецкий спортсмен и педагог Николай Климанов и в 76 лет продолжает выходить на борцовский ковёр! В Орле аксакал занял 2-е место в первенстве России по самбо среди мастеров (ветеранов).В категории до 79 кг (группа М10) наш заслуженный земляк выиграл у Николая Швейкина из Казани. В упорном поединке за «золото» победитель первенств мира и Европы на этот раз уступил выступавшему под флагом Москвы Мянсуру Садретдинову, но всё равно заслужил свою порцию славы.Николай Климанов известен тысячам липчан, долгие годы он работал преподавателем в Липецком государственном педагогическом институте/университете.В Орле ветераны из Липецкой области взяли два «золота». 52-летний ельчанин Сергей Белоусов выиграл турнир по боевому самбо в весовой категории до 98 кг (категория М4). А 68-летний Ельчанин Виктор Якунин стал победителем в спортивном самбо в категории до 79 кг (группа М8), одержав три победы. При этом Якунин был самым старшим участником в своём весе.49-летний Сергей Гуляев в весе свыше 98 кг (группа М5) занял третье место. Любопытно, что Гуляева под готовил Почётный гражданин Липецка и ветеран тренерского цеха знаменитый Ким Марков, который и в 93 года продолжает готовить учеников.Первенство России в Орле собрало около 300 самбистов из 52 регионов страны, а также гостей из Белоруссии и Казахстана.