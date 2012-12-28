+2 рубля по налу и безналу: с 1 июня в Липецке вырастет тариф на проезд общественном транспорте.
Стена строящегося дома обрушилась на рабочих в Тракторном: один погиб, второй искалечен
Липецкая вечЁрка: разбившийся в церкви, нечто в реке Воронеж и столб дыма над Сырским Рудником
Сегодня в Липецке: День пограничника, каждый 4-й школьник нашёл работу на каникулах, богачи стонут от трудностей жизни
Площадки для игр и спорта, озеленение и освещение: жители 22-го и 26-го микрорайонов ставят задачи
Спорт
340
сегодня, 18:27
2
Знаменитый липецкий педагог и в 76 лет стал призёром первенства России по самбо
А одного из наших медалистов подготовил легендарный Ким Марков.
В категории до 79 кг (группа М10) наш заслуженный земляк выиграл у Николая Швейкина из Казани. В упорном поединке за «золото» победитель первенств мира и Европы на этот раз уступил выступавшему под флагом Москвы Мянсуру Садретдинову, но всё равно заслужил свою порцию славы.
Николай Климанов известен тысячам липчан, долгие годы он работал преподавателем в Липецком государственном педагогическом институте/университете.
В Орле ветераны из Липецкой области взяли два «золота». 52-летний ельчанин Сергей Белоусов выиграл турнир по боевому самбо в весовой категории до 98 кг (категория М4). А 68-летний Ельчанин Виктор Якунин стал победителем в спортивном самбо в категории до 79 кг (группа М8), одержав три победы. При этом Якунин был самым старшим участником в своём весе.
49-летний Сергей Гуляев в весе свыше 98 кг (группа М5) занял третье место. Любопытно, что Гуляева под готовил Почётный гражданин Липецка и ветеран тренерского цеха знаменитый Ким Марков, который и в 93 года продолжает готовить учеников.
Первенство России в Орле собрало около 300 самбистов из 52 регионов страны, а также гостей из Белоруссии и Казахстана.
2
0
0
3
0
Комментарии (2)